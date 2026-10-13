Olimpiadas de Personas Mayores 2026 congregó a unas 700 personas en Villa Alemana

Con una masiva concurrencia y una jornada marcada por el deporte, la participación y la camaradería, Villa Alemana celebró la edición 2026 de las Olimpiadas de Personas Mayores en el Estadio Municipal Ítalo Composto, en una actividad que reunió a cerca de 700 personas, entre deportistas y acompañantes, con la concurrencia de 36 agrupaciones de la comuna y más de 350 inscritos en las distintas competencias.

La jornada comenzó con las palabras del alcalde Nelson Estay, quien señaló que “tengo mi corazón lleno de gratitud y felicidad, al ver cómo se da vida al adulto mayor en nuestra comuna. Estas olimpiadas reflejan eso, el compromiso de nuestros adultos mayores con la ciudad, toda la experiencia que han dejado durante toda su vida. Obviamente que esto también es una vuelta de mano que la ciudad tiene que darles a aquellos que dieron mucho por sus ciudades, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos”.

Asimismo, recordó que las olimpiadas de personas mayores fueron una idea que él propuso cuando era Director de Desarrollo Comunitario: “Fue hace muchos años, uno pensaba siempre en que tenemos que hacer cosas por nuestros adultos mayores. Estas olimpiadas se han mantenido por tanto tiempoy por eso es que estoy tan orgulloso. Cuando veo esto, creo que hay un granito de arena que yo aporté en esta iniciativa”.

Las competencias contemplaron pruebas de 30 metros planos y relevos, lanzamiento de la pelota y precisión, disciplinas que permitieron a los participantes demostrar sus habilidades, compartir experiencias y disfrutar de una instancia de encuentro en torno a la actividad física. Además de las premiaciones individuales, en la jornada se distinguió a la agrupación que ocupó el primer lugar en la clasificación general, distinción que recayó en el Club del Adulto Mayor Varones.

La organización estuvo a cargo de la Unidad de Deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Villa Alemana. La jornada también contó con el apoyo de profesores y voluntarios de Duoc UC y de la Universidad de Playa Ancha, quienes colaboraron en el desarrollo de las actividades.

Entre los participantes, sobre todo entre quienes obtuvieron alguna medalla, la alegría era enorme. Nancy O’Nell, por ejemplo, comentó que “saqué un segundo lugar y estoy feliz. Me parece todo maravilloso, yo nunca había estado en esto, primera vez, así que estoy feliz. Yo y todos los que estamos acá, especialmente el grupo de ‘La Buena Vecindad’, estamos todos felices, contentos y queremos darle las gracias al señor alcalde y a la municipalidad por todo esto”.

Juan Eduardo Puentes, en tanto, lucía con orgullo su medalla de oro. “Esta es la tercera vez que participo, el año pasado y el anterior saqué el tercer lugar y siempre hay que tener esperanza, fe en lo que uno hace, porque no vive más el que vive preocupado, sino el que se siente feliz. Me siento un privilegiado por ser uruguayo, llevar 34 años acá en Chile, con 86 años de edad y haber sacado una medalla de oro”, declaró.

El matrimonio compuesto por Gladys Campos e Hipólito Bravo también tenía motivos para celebrar, ya que ambos ganaron medalla de oro de manera individual. “Nosotros ensayábamos allá donde vivimos, pero nunca en el estadio. No esperaba ganar, todavía estoy tiritando de la emoción. Esto es muy lindo porque es el modo que tenemos para salir de la casa, no quedarnos encerrados. Acá salimos, nos divertimos ytenemos amigos”, dijo Gladys, mientras Hipólito agregó que “ya es tercer año que participamos, encuentro lo más hermoso que se puede hacer acá en Villa Alemana porque nos permite olvidarnos de todos los problemas y achaques de nuestra edad. Esto nos permite estar alegres con todo este conjunto de gente que hay acá”.

La realización de esta competencia reafirmó el espacio que las Olimpiadas de Personas Mayores ocupan en la vida comunitaria de Villa Alemana, promoviendo la participación, la actividad física y la convivencia entre las distintas agrupaciones de la comuna.

Al respecto, el director de la Dideco de Villa Alemana, Pablo Gillibrand, comentó que “fue un exitazo. Si bien hay más de 300 competidores, en total hay cerca de 700 personas sumando vecinos y familias que están acompañando a nuestros adultos mayores. Estamos muy contentos por la convocatoria y también destacamos losconvenios que realizamos con Universidad de Playa Ancha, con Duoc UC y el Centro Cardiológico, trabajando de manera mancomunada con las empresas privadas y la academia para que podamos entregarles las mejores herramientas a nuestros adultos mayores y qué mejor que haciendo deporte en nuestro principal centro deportivo de la comuna, el estadio Ítalo Composto”.

PURANOTICIA