Ocultaban casi 800 papelillos de pasta base bajo el asiento del copiloto: control policial termina con dos detenidos en Cabildo

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, luego de que Carabineros descubriera que trasladaban cientos de dosis de pasta base de cocaína al interior de un vehículo en la comuna de Cabildo.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización policial, instancia en la que los funcionarios policiales encontraron una bolsa escondida debajo del asiento del copiloto. En su interior había 795 papelillos con la sustancia ilícita.

Además de la droga, el procedimiento permitió incautar $27.000 en dinero en efectivo y otras especies que los ocupantes del automóvil no lograron justificar.

Entre los antecedentes de los detenidos, uno registra historial policial por tráfico de drogas, consumo de sustancias ilícitas en la vía pública y porte de drogas. El segundo, en tanto, mantiene una causa judicial vinculada a un incendio.

Tras el procedimiento, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá presentar los cargos durante la audiencia de formalización.

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