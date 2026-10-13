Octubre Rosa: llaman a reforzar la detección temprana del cáncer de mama ante preocupantes cifras en la región de Valparaíso

Con una Feria de la Salud por la Concientización del Cáncer de Mama, realizada en la Playa del Deporte de Viña del Mar, la Seremi de Salud dio inicio a las actividades de Octubre Rosa, con un llamado a fortalecer la prevención, el autocuidado y la detección temprana.

La jornada reunió a autoridades regionales y organizaciones de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, incorporando stands informativos y actividades deportivas para promover hábitos saludables y sensibilizar a la comunidad.

La seremi Mariol Luan señaló que "lo que estamos haciendo en la Playa del Deporte, acá en Viña del Mar, es una feria de salud y de deporte, junto a la Seremi de la Mujer y también a grupos de personas sobrevivientes al cáncer de mama, que han hecho de esto una instancia de unión y comunidad que finalmente ayuda a poner el tema sobre la mesa, respecto a la prevención y al autocuidado”.

La autoridad sanitaria agregó que el llamado está dirigido especialmente a las mujeres entre 50 y 69 años para que se realicen la mamografía y mantengan sus controles al día, recordando que la detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Pamela Reyes, enfatizó que “el autocuidado es fundamental. Por eso, este mes de Octubre Rosa es una oportunidad para ir a hacernos la mamografía. Es fundamental que las mujeres, que somos madres y tenemos un rol importante en esta sociedad, también nos cuidemos”.

En esa línea, también destacó la importancia de prevenir y denunciar la violencia contra las mujeres, señalando que existen canales de orientación y apoyo. En ese contexto, recordó que el fono 1455 entrega orientación a mujeres que viven situaciones de violencia, recordando que “esta también es una forma de cuidarnos”.

En tanto, el seremi del Deporte, Fernando López, recalcó en el aporte de la actividad física tanto en la prevención como en la rehabilitación de enfermedades, e invitó a la comunidad a sumarse a iniciativas que promuevan una vida saludable.

Asimismo, Lila Vega, representante de la Fundación Remo Arriba Rosa, sostuvo que "somos un equipo deportivo de remo que se ha rehabilitado mediante esta actividad, que no solo nos ha ayudado en nuestra recuperación física, sino también emocional. Así que invitamos a todas y todos a hacer deporte, porque es lo mejor que hay para la salud física y emocional”.

CIFRAS REGIONALES

El cáncer de mama constituye un problema prioritario de salud pública y es el cáncer de mayor incidencia entre las mujeres en Chile. Cada año, más de 6.000 mujeres son diagnosticadas en el país y alrededor de 1.900 fallecen por esta enfermedad.

En la región de Valparaíso, para 2025 se estimaron 737 casos nuevos de cáncer de mama, lo que representa el 12,2% de los casos estimados a nivel nacional. Asimismo, la incidencia regional se situó un 11,7% por sobre el promedio del país.

Las cifras también evidencian un aumento de las defunciones por esta causa en la región, que pasaron de 483 en el período 2006-2008 a 661 en 2021-2023, un incremento del 36,9%.

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