Octubre Rosa: llaman a realizarse la mamografía ante preocupantes cifras de cáncer de mama en Valparaíso

Un llamado a priorizar la salud, mantener los controles al día y realizarse la mamografía cuando corresponda hicieron autoridades regionales y comunales, en el marco del mes de la concientización del Cáncer de Mama. La actividad, que se desarrolló en el Parque Brasil de Limache, permitió acercar el examen preventivo de la mamografía a la comunidad, a través de la instalación de la Unidad Mamográfica Móvil de la corporación de salud municipal.

La región de Valparaíso enfrenta un escenario preocupante. Según estimaciones del Ministerio de Salud para 2025, se registraron 737 casos nuevos de cáncer de mama en mujeres, cifra que representa el 12,2% de los casos estimados del país. Además, la incidencia regional supera en un 11,7% el promedio nacional.

En este contexto, la seremi de Salud de la región de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, destacó el aporte de la unidad móvil para facilitar el acceso a la detección precoz, especialmente en territorios alejados de los centros urbanos.

“Acá en Limache han logrado eliminar las barreras intercomunales, porque efectivamente este camión de mamografía móvil permite que lleguen con este examen de tamizaje de detección, idealmente temprana, a otras comunas y a lo largo y ancho de la región”, señaló.

La autoridad agregó que, si bien se están detectando más casos, también preocupa que algunas personas lleguen tarde al diagnóstico. Por ello, enfatizó que la prevención y la detección oportuna son acciones complementarias, e invitó a las mujeres a mantener sus controles, hacerse el autoexamen y consultar ante cualquier cambio en sus mamas.

La autoridad recordó que: “las mujeres de entre 50 y 69 años deben realizarse una mamografía cada dos años y quienes presentan factores de riesgo, deben consultar para evaluar controles desde edades más tempranas”.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, relevó la importancia de acercar estas iniciativas a las mujeres de sectores rurales. “La mujer siempre, desgraciadamente, en nuestra cultura tiende a postergarse, cuanto más la mujer rural, aquella mujer que tiene que hacer su vida lejos de los centros urbanos y acceder a un examen como éste es muy difícil”, sostuvo, destacando que la unidad móvil ha permitido acercar los exámenes y fortalecer el trabajo preventivo.

Según los antecedentes del municipio, la Unidad Mamográfica Móvil ha realizado 12.348 mamografías y pesquisado 27 resultados críticos, además de aumentar en 1.135 las mamografías efectuadas mediante convenio entre 2025 y 2026.

En tanto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, subrayó que la detección oportuna puede marcar una diferencia decisiva. “Tener una mamografía a tiempo hace la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que usted que aún no se hace el examen, hágalo, no dude, hay facilidades para hacerlo”, afirmó, felicitando al equipo de Limache y destacando la importancia de replicar esta iniciativa en la región.

Por último, el delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, también valoró el trabajo desarrollado en la comuna e hizo un llamado a fortalecer la cultura del autocuidado. “Yo creo que necesitamos incrementar la cultura de la prevención necesariamente, y no solo en mujeres, también en hombres. Nosotros necesitamos, de alguna manera u otra, que el hábito del autocuidado se imponga en nuestra sociedad”, indicó.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

El cáncer de mama es un problema prioritario de salud pública y una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres. Detectarlo tempranamente permite acceder oportunamente a evaluación y tratamiento, mejorando las posibilidades de recuperación.

Por ello, el llamado durante Octubre Rosa es a no postergar los controles, realizarse la mamografía según la edad y los antecedentes personales, y consultar ante señales de alerta como bultos en la mama o axila, cambios en la piel, hundimiento del pezón o secreciones espontáneas. No es necesario esperar a sentir dolor para acudir a un profesional de salud.

Bajo el mensaje “La cita más importante siempre es contigo”, la Seremi de Salud invita a la comunidad a priorizar el autocuidado y recordar que la prevención, la consulta oportuna y el acceso a los exámenes son fundamentales para enfrentar el cáncer de mama.

PURANOTICIA