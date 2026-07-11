Ocho locales comerciales afectados dejó emergencia que movilizó a 250 Bomberos en San Antonio

Un gran incendio estructural afectó durante la madrugada de este sábado a parte del sector comercial de la comuna de San Antonio, específicamente la intersección de avenida Pedro Montt con Mauricio Mena.

La emergencia dejó como saldo ocho locales comerciales con afectaciones de diversa consideración, en la cual ayudaron 250 voluntarios de Bomberos provenientes de San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, Melipilla, Casablanca y Valparaíso, además del apoyo de Carabineros, SAMU y personal municipal.

Durante la tarde de este sábado, el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando para lograr el total control del siniestro, lo que mantiene cortes de tránsito en el centro de la comuna, por lo que las autoridades hacen un llamado a evitar el sector y utilizar vías alternativas.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que causaron las llamas, lo que se mantiene en investigación.

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