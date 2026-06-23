Obras portuarias en caleta de pescadores de Papudo alcanza 47% de avance y proyecta entrega para el primer trimestre de 2027

La construcción de la nueva infraestructura portuaria para la Caleta de Pescadores de Papudo ya alcanza un avance físico de 47%, consolidando el desarrollo de una de las obras más relevantes para el borde costero de la comuna y para el fortalecimiento de la pesca artesanal local.

El proyecto, denominado «Construcción Obras Marítimas y Terrestres Caleta Papudo», considera una inversión de $8.266 millones y contempla la ejecución de infraestructura marítima y terrestre que permitirá resolver actuales deficiencias operacionales, productivas y de seguridad que afectan el trabajo diario de pescadores artesanales de la zona.

Durante una visita al proyecto, autoridades regionales destacaron el impacto que tendrá esta obra no solo para el sector pesquero artesanal, sino también para el desarrollo económico, turístico y comunitario de Papudo.

La seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, destacó que este proyecto "permitirá mejorar las condiciones de trabajo de pescadores y pescadoras artesanales, fortaleciendo la seguridad, la productividad y el desarrollo local. Estamos hablando de una inversión superior a los $8 mil millones que incorpora infraestructura marítima y terrestre moderna para responder a las necesidades de esta caleta”.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Adasme explicó que “esta es una obra que por años fue un gran sueño y que hoy avanza paso a paso para convertirse en realidad. Ver cómo este proyecto va tomando forma, nos llena de alegría porque detrás de cada avance hay años de gestión, trabajo y compromiso por entregar mejores condiciones para quienes desarrollan una de las actividades más importantes de nuestra comuna”.

Por su parte, el diputado Luis Pardo valoró que se trata de "una gran obra que va a beneficiar a la comuna en su conjunto, de la cual estamos muy contentos de ver ya avanzando para poder ser inaugurada idealmente en marzo o abril del próximo año”.

Finalmente, en relación a los espacios con que contará este molo, el seremi de Economía, Cristian Mella, subrayó que “esta obra otorga espacios adecuados para el desarrollo productivo de esta importante actividad, y ciertamente es una buena noticia, ya que generara un gran impulso al desarrollo económico y al turismo local”.

De acuerdo con los antecedentes de la obra, esta iniciativa estará dotada de una infraestructura moderna, segura y funcional que incluye explanadas, frentes de atraque, grúas, un espigón de protección, boxes de trabajo, servicios higiénicos, edificio administrativo e instalaciones sanitarias y eléctricas y, según lo proyectado, tiene como fecha de término el mes de enero de 2027.

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