Nuevo sistema frontal llega a la región de Valparaíso: se esperan ráfagas de viento de hasta 70 km/h, tormentas eléctricas y granizos

Tras el respiro que le entregó el sistema frontal a la región de Valparaíso este fin de semana, las precipitaciones volverán a la zona durante este domingo 19 de julio, las cuales corresponden al sistema frontal que actualmente se encuentra afectando a la zona del norte chico, específicamente a la región de Atacama y Coquimbo.

En esta ocasión, a diferencia del sistema frontal anterior, las precipitaciones llegarán desde el norte de la región durante la noche de este domingo, y se intensificarán durante la madrugada de este lunes, las que se mantendrán durante toda la jornada, de acuerdo a lo explicado por Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored Chile.

Junto con esto, la especialista detalló que “es probable que el tramo norte del litoral en la región de Valparaíso presente vientos más intensos, con ráfagas que podrían alcanzar sobre 60 kilómetros por hora, mientras que en Valparaíso y Viña del Mar alcanzarían los 40 kilómetros por hora”.

Además, Henríquez sostiene que también está la probabilidad de que “existan tormentas eléctricas y granizos”.

Posteriormente, durante la jornada de este martes llegará un nuevo sistema frontal, donde continuarán las precipitaciones y aumentará el viento en todo el litoral en la región de Valparaíso, con ráfagas que podrían alcanzar incluso los 70 kilómetros por hora. Las lluvias se podrían extender por toda la jornada del martes 21 de julio, incluso con probabilidades de tormentas eléctricas, las que debiesen mantenerse hasta las primeras horas del miércoles 22 de julio, con acumulados estimados entre 60 y 90 milímetros en la región de Valparaíso.

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