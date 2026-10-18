Nuevas avalanchas obligan a suspender búsqueda de montañista en Portillo

La posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos de nieve obligó a detener las labores destinadas a recuperar el cuerpo de la tercera víctima de la avalancha ocurrida en Laguna del Inca, en el sector de Portillo. Pese al despliegue de equipos especializados por tierra y bajo el agua, las condiciones meteorológicas y la inestabilidad del terreno impidieron continuar con el operativo sin poner en riesgo a los rescatistas.

La decisión fue confirmada por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien explicó que las tareas serán retomadas el jueves 22 de octubre, una vez que existan condiciones de seguridad que permitan el regreso de los equipos de emergencia.

La tragedia se produjo alrededor de las 14:45 horas del sábado, cuando un grupo de montañistas que ascendía por un sendero hacia la cima de Los Tres Hermanos fue alcanzado por una avalancha.

El desprendimiento dejó tres personas fallecidas, todas integrantes del Pamir Andino Club. Durante las labores desarrolladas hasta este domingo se logró recuperar dos de los cuerpos, mientras que la búsqueda de la tercera víctima continúa pendiente.

En el operativo participaron más de 40 efectivos de la Armada, Carabineros, Ejército y Policía de Investigaciones (PDI), además de personal del SAMU y trabajadores del hotel del sector, quienes colaboraron con las tareas de emergencia.

Los equipos realizaron rastreos terrestres y subacuáticos, considerando que una de las hipótesis es que el cuerpo de la persona desaparecida pudo haber terminado en las profundidades de Laguna del Inca.

Sin embargo, las nuevas avalanchas registradas durante la mañana de este domingo y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días llevaron a las autoridades a suspender temporalmente los trabajos.

OPERATIVO SE REANUDARÁ EL JUEVES

El delegado presidencial Manuel Millones explicó que la determinación fue adoptada en coordinación con las instituciones que participan en las labores de búsqueda, priorizando la seguridad de los funcionarios desplegados en el lugar.

“Nosotros hemos optado, con las fuerzas policiales, con Armada y con el Ejército, retomar las faenas el día jueves. Se va a hacer campamento el día miércoles de la noche”, señaló.

De esta manera, se contempla que los equipos vuelvan a instalarse en el sector durante la noche del miércoles 21 de octubre, para reiniciar las labores a primera hora del jueves.

La autoridad regional indicó que la decisión fue informada a los familiares de la persona desaparecida y que se mantiene el contacto con el club de montañismo al que pertenecían las víctimas.

“Le hemos comunicado a los familiares de la persona desaparecida”, sostuvo Millones, agregando que también se han desarrollado coordinaciones con la organización deportiva.

Uno de los principales desafíos del operativo es determinar el lugar donde podría encontrarse el cuerpo, debido a las características de la avalancha y a la presencia de nieve y hielo en el sector.

Sobre las hipótesis que manejan los equipos, el delegado explicó que la víctima podría haber terminado en el fondo de la laguna debido al peso del equipamiento que portaba.

“Se supone que el cuerpo se fue a la profundidad porque tenía una mochila muy pesada, pero también pudo haber quedado atrapado en la nieve entre medio de la capa de hielo”, afirmó.

Millones agregó que tampoco se descarta que el desplazamiento de nieve haya dejado a la persona atrapada antes de alcanzar el agua.

“Pudo, efectivamente, haber dejado tomado a la persona [...] no esté en la profundidad de, en este caso, la laguna, sino que tomado en términos de las capas de nieve”, indicó.

Estas posibilidades han obligado a desarrollar una búsqueda en distintos puntos del sector, combinando el trabajo de personal especializado en montaña con tecnología de exploración subacuática.

ARMADA DESPLEGÓ ROBOTS Y BUZOS ESPECIALIZADOS

La Armada de Chile participó en las tareas con 19 efectivos, incluyendo unidades de robótica y buzos capacitados para operar en aguas frías.

El capitán de fragata Pablo Henríquez explicó que una de las principales dificultades encontradas durante el procedimiento fue la presencia de una capa de hielo de mayor espesor al previsto inicialmente.

Ante este escenario, los equipos dividieron el área en cuadrantes para desarrollar una búsqueda organizada, utilizando vehículos operados remotamente que permitieron explorar sectores de la laguna.

Las labores alcanzaron aproximadamente 30 metros de profundidad, sin que fuera posible localizar el cuerpo de la persona desaparecida.

Henríquez destacó las capacidades del equipamiento utilizado por la institución, que permite explorar zonas considerablemente más profundas.

“Nosotros podemos llegar hasta 300 metros de profundidad en búsqueda”, explicó.

El oficial añadió que el vehículo robótico también “tiene la capacidad de tracción de algún cuerpo”, lo que permitiría colaborar en una eventual recuperación si se logra ubicar a la víctima.

Pese a estas capacidades técnicas, las condiciones del entorno y el riesgo de nuevos desprendimientos impidieron prolongar las labores durante la jornada.

CARABINEROS ADVIERTE QUE PERSISTE RIESGO DE VIDA

El coronel de Carabineros Mansur Abutom confirmó que el operativo concluyó a las 16:30 horas, aunque la institución mantendrá presencia policial en el sector.

La autoridad policial advirtió que durante las últimas horas se han registrado nuevos desprendimientos de nieve, lo que mantiene la zona en condiciones de peligro.

“Ha habido muchas avalanchas, pequeñas avalanchas, pero eso se puede transformar en una gran avalancha. Por ende, el lugar aún mantiene riesgo, riesgo de vida”, afirmó.

Ante esta situación, Carabineros llamó a las personas a no acercarse al área afectada, considerando que la inestabilidad de la nieve podría provocar nuevos episodios de mayor magnitud.

Respecto de la planificación para los próximos días, Abutom confirmó que se espera retomar las tareas junto a los equipos especializados de la Armada.

“El día jueves, a primera hora, deberíamos empezar con la búsqueda junto a la Armada de Chile”, señaló.

Mientras tanto, las instituciones involucradas continuarán coordinando el despliegue previsto para el miércoles y jueves, a la espera de condiciones que permitan avanzar en la localización de la tercera víctima.

La emergencia ha dejado tres personas fallecidas, dos de cuyos cuerpos ya fueron recuperados, mientras familiares y equipos de rescate permanecen a la espera de que las condiciones permitan completar el operativo en Laguna del Inca.

PURANOTICIA