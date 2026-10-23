Nueva hipótesis sacude la búsqueda de mujer desaparecida en Santo Domingo

La búsqueda de María Soledad Baasch Pereira continúa en el borde costero de la comuna de Santo Domingo, luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender temporalmente las labores por el sistema frontal.

Los operativos se reanudaron con recorridos por balnearios, roqueríos y dunas, además de rastreos marítimos en la provincia de San Antonio. Cerca de 30 personas participaron en la jornada, que terminó sin resultados positivos.

Entre los antecedentes de la investigación figura el hallazgo del vehículo arrendado en el que se trasladó desde Las Condes. El automóvil fue encontrado el 14 de octubre cerca de un restaurante, con pertenencias personales en su interior.

Registros de cámaras de seguridad permitieron establecer que la mujer se dirigió sola hacia esa playa, donde se perdió su rastro. Bajo este contexto, una de las hipótesis que se investiga apunta a que pudo haber ingresado al mar.

El capitán de puerto de San Antonio, capitán de fragata LT Roberto Ascencio, indicó al respecto que "debido a que se maneja una hipótesis de que haya ingresado al mar desde la última vez que fue vista, se han mantenido las labores de rebusca en los distintos sectores del borde costero de la comuna de Santo Domingo".

La Armada confirmó que las labores continuarán por vía marítima y terrestre e hizo un llamado a la comunidad a entregar cualquier información que permita dar con el paradero de la mujer.

(Imagen de referencia)

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