"No me arriesgaré a que reciban agua no potabilizada": Delegado de Marga Marga alista nueva licitación anual para camiones aljibe

La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, encabezada por Gonzalo Azancot, puso término anticipado a los contratos de los camiones aljibe encargados de abastecer de agua potable a los sectores afectados por la crisis hídrica en las comunas de Olmué y Limache, luego de detectar una serie de irregularidades durante un proceso de fiscalización implementado desde el inicio de la actual administración en marzo.

Las inspecciones, realizadas mediante monitoreo GPS y visitas presenciales a los puntos de extracción, permitieron identificar graves incumplimientos por parte de las empresas contratistas.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra el uso de puntos de abastecimiento no habilitados, ya que los camiones cargaban agua en pilones no autorizados en lugar de utilizar los terminales oficiales de Esval, ubicados en Limonares y Limache, los únicos que garantizan el suministro de agua 100% potable.

A ello se sumaron deficiencias sanitarias, respaldadas por mediciones realizadas por la Seremi de Salud, cuyos resultados evidenciaron que el agua entregada "estaba muy bajo los márgenes" de potabilización exigidos.

Frente a este escenario, el delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot, justificó la decisión adoptada y señaló:

"Yo tomo la decisión de poner fin al contrato porque no me voy a arriesgar a que en el fondo la población reciba agua que no es potabilizada".

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Con el objetivo de evitar el desabastecimiento de las comunidades afectadas, la delegación activó de manera inmediata un trato directo de emergencia con dos nuevas empresas, cuyos camiones cumplen con todas las exigencias de sanitización.

Los nuevos servicios comenzaron a operar al día siguiente del término del contrato anterior, permitiendo regularizar el suministro y garantizar que el agua distribuida sea segura para el consumo humano.

Actualmente, el servicio considera el despliegue diario de 14 camiones aljibe, lo que implica una importante inversión de recursos públicos destinada a enfrentar la emergencia hídrica.

Los costos asociados son los siguientes:

Costo semestral: aproximadamente $700 millones .

aproximadamente . Costo mensual: entre $115 y $120 millones .

entre . Costo anual: cerca de $1.400 millones destinados a paliar la crisis hídrica.

NUEVAS LICITACIONES

Paralelamente, la autoridad provincial trabaja en medidas de mediano y largo plazo para optimizar los recursos públicos y elevar los estándares del servicio.

En ese contexto, se prepara una nueva licitación por un período de un año, la que será ingresada a la Contraloría en aproximadamente un mes y medio. La iniciativa busca reemplazar los contratos semestrales que se han utilizado hasta ahora, incentivando a las empresas a invertir en camiones de mejor calidad y con menor antigüedad.

Asimismo, Azancot adelantó que existe un proyecto de infraestructura destinado a entregar una solución definitiva a la distribución de agua en la zona, cuya puesta en marcha está proyectada para 2028.

Sobre los plazos, la autoridad indicó que: "se establecía que inicios del 2028 podría ya estar funcionando completamente el sistema", aunque adelantó que realizará gestiones para evaluar la posibilidad de adelantar la fecha de inauguración.

Finalmente, el delegado presidencial envió un mensaje de tranquilidad a las familias de la provincia y reafirmó el compromiso de la autoridad con la continuidad del servicio.

"Lo que quiero dejar claro es que nosotros hemos estado atentos a la continuidad del servicio y que no vamos a permitir que ninguna empresa o interesado perjudique a los vecinos porque estamos hablando del agua".

PURANOTICIA