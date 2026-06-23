Niña viñamarina protagoniza emotivo momento en el Mundial junto a figuras de Francia

Una destacada participación tuvo una niña viñamarina de 12 años en el Mundial 2026, luego de ser escogida para protagonizar uno de los momentos previos al partido que disputaron las selecciones de Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I.

Se trata de Galia Romero, estudiante de la Escuela República del Ecuador de Viña del Mar, quien tuvo la oportunidad de ingresar al terreno de juego del Lincoln Financial Field de Filadelfia como parte de la ceremonia oficial previa al encuentro.

La participación de la menor de edad había sido anunciada días antes por el propio establecimiento educacional, que destacó su presencia en el evento deportivo más importante del planeta y que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Según se informó, Galia obtuvo esta experiencia tras ganar un concurso organizado por la Fundación Miradas Compartidas, entidad que trabaja en programas de inclusión para personas con discapacidad, entre ellas niños y niñas con Síndrome de Down.

A través de su cuenta en redes sociales, la organización destacó que la "participante de nuestro programa Recreativo en Fundación Miradas Compartidas fue elegida para vivir una experiencia única en el Mundial de Fútbol 2026".

Asimismo, agregaron que "antes del partido entre Francia e Irak, ingresó a la cancha y saludó a los jugadores frente a miles de personas. Una muestra de que la inclusión se construye generando oportunidades reales".

Durante la ceremonia previa al inicio del encuentro, la niña chilena fue la encargada de entregar el balón oficial al árbitro canadiense Drew Fischer, para posteriormente permanecer en la cancha junto a los futbolistas de ambas selecciones.

En ese contexto, Galia compartió con algunas de las principales figuras del combinado francés, entre ellas Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de Francia tras haber anotado un doblete.

El momento también fue celebrado por la comunidad de la Escuela República del Ecuador, que expresó que “nuestra hermosa Galia, estudiante de 5º A representando a nuestro país. ¡Tremenda personalidad! Brillante Galia, te amamos”.

La publicación incluso recibió la reacción de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien comentó: "Un orgullo. Hermosa".

La participación de la estudiante fue ampliamente valorada por su carácter inclusivo y por representar a Chile en una instancia de alcance mundial, convirtiéndose en una de las imágenes más emotivas de la jornada deportiva disputada en Estados Unidos.

PURANOTICIA