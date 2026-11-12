¡Ni Bomberos se salva! Asaltan a voluntario en plena venta de rifa en Valparaíso

La delincuencia vuelve a afectar a las instituciones de servicio público en la Ciudad Puerto. Esta vez, un voluntario de la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fue víctima de un asalto mientras se encontraba debidamente uniformado en el sector de calle Independencia, realizando la venta de números de la tradicional Rifa Anual institucional, actividad fundamental para recaudar fondos destinados a fortalecer el servicio que la institución entrega a la comunidad.

El hecho se suma a otro episodio delictivo registrado hace apenas una semana, cuando un carro de la Sexta Compañía sufrió el robo de una insignia en plena avenida Argentina, mientras sus tripulantes desarrollaban la misma labor solidaria. Ambos casos han generado preocupación al interior de la institución, cuyas autoridades manifestaron su absoluto rechazo a los actos de violencia que afectan a quienes dedican voluntariamente su tiempo a proteger a la ciudadanía.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso expresaron su profunda preocupación por las consecuencias de estos hechos, tanto para la integridad de sus voluntarios como para el patrimonio institucional.

"Como institución, lamentamos profundamente que quienes dedican su tiempo y esfuerzo a servir desinteresadamente a los demás deban enfrentar situaciones de violencia e inseguridad mientras desarrollan actividades en beneficio de Bomberos y, por consecuente, de toda la comunidad."

Asimismo, desde la institución advirtieron que este tipo de situaciones resulta especialmente preocupante, considerando que afecta directamente a una entidad cuya labor consiste en acudir oportunamente a las emergencias y responder al llamado de auxilio de la comunidad, sin distinciones ni condiciones.

"Como Bomberos nos preocupa y entristece que, una vez más, debamos enfrentar situaciones de delincuencia que afectan directamente a nuestros integrantes y a nuestro patrimonio institucional. Bomberos está siempre dispuesto a acudir al llamado de la comunidad, sin distinción y en cualquier circunstancia. Por ello, resulta especialmente lamentable que nuestros voluntarios sean víctimas de este tipo de hechos mientras trabajan para mantener y fortalecer ese compromiso de servicio."

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hizo un llamado a respetar, cuidar y resguardar a quienes, con vocación y compromiso, dedican permanentemente su tiempo al servicio y protección de los habitantes de la comuna.

PURANOTICIA