"Nadie sabía de nosotros y nosotros no sabíamos de nadie": el drama de los habitantes de Nogales tras casi una semana sin luz

Los prolongados cortes de suministro eléctrico se transformaron en una de las principales consecuencias que dejó el paso de los sistemas frontales por la región de Valparaíso. Si bien, el problema afectó a diversas comunas, una de las situaciones más críticas se vive en Nogales, donde cientos de familias están ad portas de completar una semana sin energía eléctrica, enfrentando no sólo la pérdida de alimentos y las dificultades propias de permanecer tantos días sin luz, sino también un escenario de completo aislamiento debido a la caída de los servicios de telefonía e internet.

La alcaldesa Leslie Pacheco, conversó con Puranoticia.cl y describió el complejo panorama que han enfrentado desde que comenzaron las interrupciones del servicio, señalando que "en la comuna se empezó a cortar la luz en distintos sectores el día jueves, antes que empezara el viento, así que ya llevamos casi siete días sin luz".

La jefa comunal explicó que el problema fue mucho más allá de la falta de electricidad, ya que "aparte de la lluvia y el viento, quedamos incomunicados, porque no teníamos red telefónica ni internet, también se cayeron algunas antenas, así que nadie sabía de nosotros y nosotros no sabíamos de nadie". También subrayó que "fue el doble de terrible para nosotros porque no podíamos comunicarnos con la delegada ni con ninguna autoridad para que nos vinieran a ver y nos prestaran ayuda".

Pacheco también abordó las complicaciones que enfrentó el Municipio para mantener el abastecimiento de agua potable en los sectores rurales, explicando que "como Municipalidad también tenemos un APR y teníamos que alimentar siete generadores con combustible todos los días, y acá en Nogales no podíamos comprar combustible. Así que se hizo más difícil la situación". Asimismo, sostuvo que "los vecinos con dos o tres días empezaron a desesperarse porque no teníamos luz", detallando que la empresa "Anglo American nos instaló una antena satelital y por ahí pudimos empezar a contactarnos con las autoridades, pero nosotros hemos estado de manera insistente buscando la solución para que llegue la luz definitivamente".

Respecto de las gestiones realizadas con la empresa distribuidora, la alcaldesa aseguró que "yo creo que la gente de Chilquinta no me quiere ver porque los he llamado todos los días, de forma muy insistente, a todos los contactos que nosotros tenemos, tanto por WhatsApp como por llamadas", agregando que "tuvimos que salir a buscar a las cuadrillas porque la gente tampoco los veía en la calle y ya desde antes de ayer empezamos a ver que estaba Chilquinta porque hubo harta presión, con el Delegado Regional que empezó a presionar y nosotros desde acá también".

Sobre las causas que explican la lenta reposición del suministro, Pacheco indicó que "fue por tanto árbol caído en los cables, entonces tienen que ir levantando caso a caso, eso es lo que nos decía el personal de Chilquinta que anda en la calle", añadiendo que "ha sido muy complejo porque hubo mucho daño y tuvieron muchos postes en el suelo. También árboles en el alumbrado, así que ha sido caótico en realidad".

De igual forma, la Alcaldesa de Nogales puso el foco en la difícil realidad que aún enfrentan los vecinos, especialmente en el sector de El Melón, manifestando que allí "los de Chilquinta me decían que era súper compleja la situación porque hubo una afectación muy grave en la ruta F-20, donde se alimenta ese sector", lamentando que "los vecinos ya están desesperados, se les echaron a perder los alimentos y nos llaman de forma reiterada y nosotros ya no teníamos más respuestas".

Por último, Leslie Pacheco aseguró que "durante el día vamos a andar siguiendo a las cuadrillas para pedirles esa información de cuándo llega la luz a sus sectores", en un intento por entregar certezas a una comunidad que lleva casi una semana enfrentando una de las emergencias más complejas de los últimos años.

Así, mientras los trabajos de reposición continúan en distintos puntos de la comuna, en Nogales la prioridad sigue siendo recuperar el suministro eléctrico para las familias que permanecen sin energía desde hace casi una semana, muchas de las cuales no sólo han debido soportar las consecuencias del sistema frontal, sino también el aislamiento, la incertidumbre y la angustia de no saber cuándo podrán volver a la normalidad.

PURANOTICIA