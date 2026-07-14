Municipios del Gran Valparaíso activan planes preventivos ante intenso sistema frontal que traerá lluvias, viento y nieve a la región

Un tren de sistemas frontales afectará durante los próximos días a la zona central del país, con un escenario meteorológico que contempla abundantes precipitaciones, fuertes ráfagas de viento, marejadas y nevadas en sectores cordilleranos. Ante esto, organismos como Senapred y la Dirección Meteorológica han levantado alertas y realizado coordinaciones preventivas debido a los posibles efectos asociados al evento.

Así es como las comunas del Gran Valparaíso activaron sus protocolos de emergencia y reforzaron sus planes de invierno, con labores enfocadas en evitar anegamientos, despejar cauces, mantener operativa la infraestructura de aguas lluvias y disponer de equipos para responder ante eventuales emergencias.

Los expertos han advertido que el sistema frontal podría convertirse en uno de los eventos meteorológicos más intensos de las últimas décadas, debido a la gran cantidad de agua caída que se espera en un periodo acotado de tiempo. De acuerdo con las proyecciones, se trataría de un fenómeno de una magnitud que no se observa desde hace casi tres décadas, ya que desde 1996 no se registra un frente con características similares al que se prevé para los próximos días, motivo por el cual se anticipan posibles impactos en zonas expuestas a inundaciones, anegamientos y remociones en masa.

VALPARAÍSO SE PREPARA

La Municipalidad de Valparaíso informó que desplegó un amplio operativo preventivo de cara a la inminente llegada del sistema frontal, concentrando sus esfuerzos en la limpieza de puntos críticos para favorecer el escurrimiento de las aguas lluvias y reducir riesgos asociados a inundaciones y remociones en masa.

Entre las acciones desarrolladas destaca la limpieza de más de 1.300 sumideros, desde donde fueron retiradas 141 toneladas de residuos, además de la intervención de 22 tranques que permitió extraer otras 278 toneladas de desechos.

A estos trabajos se suman las labores ejecutadas en los embalses Las Zorritas, en San Roque; y Moctezuma, en Placeres, donde se han retirado 23 toneladas de residuos.

Tras encabezar un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la alcaldesa Camila Nieto destacó que “estos despliegues han significado un arduo trabajo por parte de nuestros funcionarios y funcionarias, entendiendo que, para evitar problemas mayores a causa de este fenómeno climático, prevenir es fundamental. Por ello, nos hemos enfocado en la limpieza de sumideros, tranques y embalses con la intención de reducir las posibilidades de anegamientos e inundaciones”.

Además, el Municipio de Valparaíso anunció que habilitará nuevamente una central telefónica de emergencia para canalizar requerimientos de la comunidad durante el sistema frontal, a través de los números 32 293 8452 y 32 293 8837.

El encargado del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, Ubaldo González, señaló que dentro de las acciones de mitigación y primera respuesta que ejecuta el Municipio, se están articulando para que desde el miércoles exista un ordenamiento normal de los turnos de emergencia para que el día jueves se pueda dar cobertura a la primera respuesta, en caso de que así lo requiera la comunidad.

VIÑA REFUERZA PLAN

En Viña del Mar, el Municipio reforzó el Plan Invierno 2026, con trabajos que se mantienen desde abril y que fueron intensificados luego de conocerse el pronóstico de precipitaciones intensas durante los próximos días.

Cabe hacer presente que las labores incluyen limpieza de sumideros, despeje de esteros, retiro de microbasurales en quebradas y espacios públicos, además de mantención de cauces y tranques para reducir riesgos de anegamientos.

Dentro del despliegue preventivo, la casa edilicia informó que diariamente se limpian en promedio 20 ductos y se reemplazan rejillas dañadas o sustraídas.

Asimismo, se han desarrollado 326 operativos de limpieza de microbasurales y despeje de esteros, permitiendo retirar 6.781 metros cúbicos de residuos y vegetación. A esto se suman 61 operativos en cuerpos de agua, donde fueron retiradas 24,6 toneladas de residuos y vegetación.

Uno de los puntos destacados del plan es la instalación de 2.400 bateas en distintos sectores, para evitar que residuos voluminosos obstruyan esteros o sumideros.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “en Viña del Mar, el Plan Invierno es un trabajo permanente que comienza mucho antes de la llegada de las lluvias. Desde hace semanas nuestros equipos municipales vienen desarrollando acciones preventivas en toda la comuna, reforzando la limpieza de quebradas, cauces, sumideros y espacios públicos, realizando monitoreos técnicos, manteniendo operativa nuestra red de estaciones meteorológicas y coordinando el trabajo entre las distintas direcciones municipales y los organismos competentes”.

El municipio también dispuso turnos de equipos de Seguridad Pública, Gestión del Riesgo de Desastres, Operaciones y Servicios y Dideco, además de la habilitación preventiva de tres albergues en caso de que tuvieran que ser requeridos.

CONCÓN ACTIVA EMERGENCIA

La Municipalidad de Concón activó su plan de contingencia frente al sistema frontal, reforzando las acciones desarrolladas durante el Plan Invierno 2026.

Los trabajos preventivos incluyen limpieza de sumideros y canales, corte de arbolado en riesgo de caída, despeje del tendido eléctrico y retiro de maleza en sitios eriazos y quebradas.

Además, el Municipio dispuso la movilización de motobombas, maquinaria de alto tonelaje y cuadrillas operativas para responder ante eventuales emergencias.

Además, en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres participarán organismos de emergencia y seguridad comunal para coordinar la respuesta.

Roxana Flores, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Concón, explicó que “el trabajo preventivo, ya está hecho. El municipio realizó las labores que debe realizar y ahora ya viene a prepararnos para la respuesta”.

Respecto a los equipos disponibles, detalló que “desde marzo, se realiza la mantención que corresponde a todas las motobombas que tiene el municipio, se revisan las mangueras y todos los insumos necesarios”.

Durante las precipitaciones, equipos de Operaciones, Seguridad Pública y Gestión del Riesgo de Desastres mantendrán turnos nocturnos para atender posibles requerimientos emanados desde la comunidad conconina.

QUILPUÉ ANTICIPA RIESGOS

Por su parte, desde el Municipio de Quilpué informaron la presentación de un análisis geoespacial que identifica sectores con mayor susceptibilidad frente a fenómenos como inundaciones, remociones en masa, aluviones y anegamientos.

El estudio, desarrollado por el Observatorio SIG Municipal junto al Departamento de Reconstrucción y Asesoría Urbana, identificó 86 puntos que podrían verse mayormente afectados ante eventos meteorológicos de alta intensidad.

Bernardo Arredondo, geógrafo de la Secretaría de Planificación Municipal, explicó que “este estudio nos permite poder generar planificación urbana, particularmente en sectores ya siniestrados por el megaincendio y también en zonas aledañas al estero Quilpué”.

La alcaldesa Carolina Corti destacó que “como Municipio estamos permanentemente en los distintos sectores levantando información que nos permita anticiparnos a cualquier tipo de evento que pueda afectar a nuestros vecinos”.

De igual forma, desde la unidad de Gestión de Riesgos también realizaron un llamado a la comunidad a limpiar canaletas, techos y sistemas de evacuación de aguas lluvias para evitar emergencias durante el evento climático.

VILLA ALEMANA COORDINA

Villa Alemana realizó una sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para revisar las medidas adoptadas ante este sistema frontal que podría generar más de 250 milímetros de agua caída en pocos días.

La reunión fue encabezada por el alcalde Nelson Estay y contó con representantes de Carabineros, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ADRA Chile y el radio club Los Molinos, además de las unidades municipales involucradas en el Plan Invierno 2026.

El jefe comunal afirmó que “hace muchos años que no se anunciaba un frente con tanta intensidad. Por lo tanto, era muy necesario hacer este Cogrid con todos quienes están involucrados en la labor preventiva. Estamos tranquilos y esperanzados que con esta coordinación entre las instituciones podamos enfrentar de la mejor forma posible este frente de mal tiempo y que si hay daño, que sea menor”.

Ante una eventual emergencia, el Municipio dispuso el Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez como albergue, sumándose al recinto habilitado para personas en situación de calle mediante un convenio con la Seremi de Desarrollo Social y Familia.

El director de Gestión de Riesgo de Desastres, Mario Recabarren, advirtió que “sabemos que será una situación crítica, que van a caer alrededor de 250 milímetros de agua y que efectivamente puede causar daños. La idea es que ese daño sea lo menor posible, nosotros desde noviembre del año pasado estamos realizando diversos cursos de acción para mitigar estos daños en mayor cuantía”.

Además, Bomberos estableció un acuartelamiento preventivo, Carabineros reforzará su presencia y organismos como Cruz Roja, ADRA y el radio club Los Molinos estarán disponibles para apoyar las labores de respuesta.

De esta manera, las cinco comunas del Gran Valparaíso reforzaron sus protocolos ante un sistema frontal que pondrá a prueba las medidas preventivas implementadas durante los últimos meses, con equipos municipales, organismos de emergencia y servicios básicos coordinados para enfrentar posibles afectaciones en la zona.

PURANOTICIA