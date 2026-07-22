Municipios de la región de Valparaíso exigen al Sernac nuevas compensaciones para familias afectadas por cortes de luz

La Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso ingresó un oficio al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) solicitando evaluar la apertura de un nuevo procedimiento colectivo con Chilquinta y CGE, con el fin de que las familias afectadas por los prolongados cortes de suministro eléctrico reciban compensaciones acordes a los perjuicios sufridos durante la emergencia.

El presidente de la asociación, Jorge Jil Herrera, afirmó que “solicitamos al Servicio Nacional del Consumidor que se haga parte para garantizar las compensaciones por los prolongados cortes de electricidad en la región de Valparaíso".

"Queremos que se garantice la devolución por las pérdidas ocasionadas, tanto en alimentos como por las demás afectaciones, y una compensación real. Los $40 mil que hoy se están ofreciendo no compensan el daño que han sufrido las familias de la región”, complementó el también alcalde de Olmué.

En el oficio, la asociación también solicita que el Sernac requiera información detallada sobre la duración de los cortes por comuna y evalúe compensaciones proporcionales al tiempo que los hogares permanecieron sin suministro. Asimismo, manifestó su disposición a participar en el proceso para representar a los municipios de la región de Valparaíso y dar seguimiento a las gestiones que permitan obtener una reparación justa para las familias afectadas.

PURANOTICIA