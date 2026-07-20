Municipio inicia evacuaciones preventivas y pide ayuda a la Delegación para reforzar la seguridad en las partes altas de Viña del Mar

Las intensas precipitaciones que han afectado a la región de Valparaíso desde la semana pasada, sumadas al nuevo sistema frontal que continuará dejando lluvias durante este lunes y martes, mantienen en alerta a las autoridades ante el riesgo de posibles remociones en masa y derrumbes en sectores de mayor vulnerabilidad.

En ese contexto, el Municipio de Viña del Mar ya comenzó a evacuar preventivamente a vecinos de zonas de riesgo y solicitó apoyo para reforzar las medidas de resguardo.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló que "estamos preocupados de las evacuaciones y, como Municipio, ya partimos evacuando personas", agregando que "hemos ido a notificar y estamos pidiendo también el auxilio de la fuerza pública, porque en algunos casos hay personas que no quieren salir".

De igual forma, enfatizó que "este lunes y martes hay un peligro cierto de que sus casas se puedan derrumbar y con eso peligra su vida". Asimismo, explicó que "probablemente no se entiende la magnitud de lo que significa una evacuación cuando en estos momentos ha parado un poco la lluvia", aunque subrayó que "de verdad en los sectores altos hay mucha vulnerabilidad y hay personas que necesitamos cuidar y albergar en nuestros recintos para que no estén en peligro".

Respecto del escenario meteorológico que enfrenta la comuna, la jefa comunal sostuvo que "es una situación bastante agravada, ya que la capacidad de absorción del suelo ya está en su máxima capacidad", complementando que, "de acuerdo a lo que nos ha informado la Armada, podríamos terminar con precipitaciones de 50 milímetros entre ayer y hoy, más las de mañana que van a alcanzar probablemente más de 60 mm", razón por la cual manifestó que "creo que tenemos que estar alerta".

En esa línea, la alcaldesa Macarena Ripamonti reiteró que "ya comenzamos el proceso de evacuación nosotros", pero explicó que "elevamos a la Delegación Presidencial la posibilidad de que ellos nos ayuden con un perímetro de seguridad o con una Alerta SAE preventiva, tal como lo hicieron para los puentes del estero Marga Marga y para los puentes del estero de Reñaca".

Mientras continúa el monitoreo de los sectores de mayor riesgo, el Municipio de la Ciudad Jardín mantiene las labores preventivas para resguardar a la población más expuesta, insistiendo en la importancia de que los vecinos atiendan las recomendaciones de las autoridades y colaboren con los procesos de evacuación ante la posibilidad de nuevas e intensas precipitaciones durante las próximas horas.

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