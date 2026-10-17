Municipio de Viña del Mar realiza cogrid preventivo ante nuevo sistema frontal con abundante lluvia que llegará a la región de Valparaíso

Diversas medidas preventivas para afrontar los efectos del sistema hidrometeorológico con abundante lluvia que pronostica para la zona centro sur, está adoptando el Municipio de Viña del Mar.

Para ello, la alcaldesa Macarena Ripamonti encabezó la tarde de este sábado, una sesión especial del Comité de Gestión del Riesgo de desastres (COGRID), con el fin de coordinar una serie de acciones para evitar situaciones de riesgo.

También se estableció el despliegue de los equipos municipales en todo el territorio para monitorear el evento, considerando que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), declaró alerta temprana preventiva, especialmente para prevenir remoción en masa.

Al respecto, la jefa comunal precisó que “en Viña del Mar tenemos una planificación permanente frente a los riesgos, considerando las distintas condiciones climáticas y las características de nuestra ciudad”.

La alcaldesa informó que “por eso sesionamos constantemente en el COGRID, coordinando el trabajo con todas las instituciones involucradas para implementar acciones concretas de prevención y respuesta, con un objetivo claro: proteger a las familias de Viña del Mar y estar preparados ante cualquier emergencia”.

Las cuadrillas municipales han ido despejando los sumideros y el sistema de evacuación de aguas lluvias. También se está trabajando con la comunidad para que adopten medidas de autocuidado y no se expongan a situaciones de riesgo.

CALLE TORO HERRERA

En la oportunidad, la autoridad comunal destacó el trabajo de mitigación en calle Toro Herrera sobre la Avenida España para prevenir nuevos desprendimientos de tierra.

A través de la Dirección de Operaciones y Servicios se adoptaron medidas de mitigación tales como el rebaje del arbolado y maleza, el retiro del poste de alumbrado público, el cierre perimetral e instalación de señalética de tránsito.

Además, se colocaron las tapas de sumideros, se instalaron barreras de contención New Jersey, quedando con una pista de circulación conforme a lo informado a la seremi de Transportes.

Por su parte, equipos del Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana (CIU) realizaron trabajos de reparación consistentes en el sellado de la juntura del pavimento, lo que permite proteger la base del camino para evitar las filtraciones de agua.

PURANOTICIA