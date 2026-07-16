Municipio de Viña del Mar inspeccionó medidas de seguridad dispuestas en la comuna ante emergencia por lluvias

Un recorrido por los cerros en los barrios y en el camino costero efectuó este jueves la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para inspeccionar el funcionamiento de las medidas de seguridad desplegadas frente al intenso temporal que afecta a la zona.



La jefa comunal se desplegó junto a equipos técnicos y al alcalde de Concón, Freddy Ramírez. En cuanto a la situación de Viña del Mar durante las primeras horas de la emergencia climática, la alcaldesa Ripamonti informó que hasta la primera parte de este jueves “tenemos cerca de 5 mil vecinos sin luz en los sectores de Villa Dulce, Cerro Castillo y algunas zonas de Recreo, así que estamos a la espera de que nos puedan reportar cómo vamos avanzando en eso”.



La jefa comunal reiteró el llamado urgente a las personas a no acercarse al borde costero luego de avistar a algunas sacándose fotos: “Eso genera una imprudencia que es innecesaria, porque muchos servicios públicos se despliegan para sacar a alguien y necesitan estar en sectores donde más nos necesitan”, dijo.



En cuanto a los vecinos que viven en puntos críticos, como asentamientos precarios, la alcaldesa señaló que “van a llover del orden de 400 mm, esto es lo que llueve en dos años en 4 días, la tierra no puede soportar toda el agua y por lo tanto, el riesgo de remoción en masa es demasiado grande, así que las personas que viven en un sector que está en riesgo, lleve a su familia a un lugar seguro y si es que no tiene donde, se puede contactar a los números formales del municipio, lo podemos ir a buscar y llevarlo a un albergue seguro”.







PRIMER BALANCE



Desde la activación del sistema frontal, en Viña del Mar, los equipos municipales de emergencia han atendido incidentes asociados a caídas de árboles y de material en algunas calles y con equipos de la DIDECO se visitaron centros de larga estadía para adultos mayores ubicados en sectores.



Además, el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene el monitoreo de la ciudad, junto a otras unidades técnicas, y los equipos desplegados en toda la ciudad, donde se reforzó el cierre de Av. Perú y a un costado del restaurante Cap Ducal, y se cerraron las plazas para prevenir accidentes por caída de árboles.

Los equipos de Operaciones y Servicios y Servicios Generales, y otras unidades, se mantienen en el territorio para atender caída de arbolado, proveyendo sacos de contención fluvial y manteniendo los recursos que se necesiten durante el desarrollo del evento meteorológico.



Todo el trabajo se ha desarrollado en coordinación directa con diversos servicios, como SENAPRED y el Sernageomin, respecto de eventuales remociones en masa, y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

TRABAJO CONJUNTO



En tanto, el alcalde Ramírez, destacó “el trabajo que estamos desarrollando junto a todo el equipo municipal de Viña del Mar, que está en coordinación permanente con nuestras unidades de Gestión del Riesgo, Operaciones y Seguridad Pública, ya que con la comuna vecina compartimos gran parte del borde costero y también del campo dunar”.



El jefe comunal de Concón precisó que el monitoreo conjunto se realizó “para poder ir previniendo situaciones de riesgo que tienen que ver con deslizamientos de tierra y con lo que podría implicar el oleaje en toda nuestra costa y en avenida Borgoño, que cruza ambas comunas”.

ESTADO DE AVENIDA BORGOÑO



Respecto de la situación del sector donde se produjo un socavón, la alcaldesa comentó que “esto es una gran prueba para el Ministerio de Obras Públicas; hemos estado con el alcalde de Concón recorriendo, los equipos han hablado con algunos administradores de los edificios, y vamos a estar esperando cómo esto se comporta”.

“Hay una gran inversión pública para que esto pueda soportar –acotó la jefa comunal-, y vamos a estar a la expectativa”.

Por su parte, el alcalde de Concón, señaló que “hemos estado recorriendo junto a la alcaldesa de Viña del Mar, porque esto está en el límite de ambas comunas, y revisando junto a los equipos técnicos; todo funcionando bien, hasta el momento, el caudal de agua a través del colector está funcionando y esperemos que se mantenga sí. Como decía la alcaldesa, la cantidad de agua que va a caer nos pone en mucha alerta, pero por ahora estamos bien”.

PURANOTICIA