Municipio de Viña del Mar destaca buena respuesta de la ciudad ante el sistema frontal

Pese a las intensas lluvias y la tormenta eléctrica registradas durante la mañana de este martes 20 de octubre, Viña del Mar no reportaba emergencias de relevancia hasta el cierre de esta nota. Sin embargo, el Municipio indicó que se iba a mantener en alerta ante el pronóstico de un posible recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, la alcaldesa Macarena Ripamonti recorrió distintos puntos de la Ciudad Jardín y llamó a la comunidad a evitar desplazamientos que no sean indispensables mientras persistan las condiciones adversas.

"Si tienen la posibilidad, quedarse en casa, postergar algún trámite que tengan que hacer para días en que no tengamos un fenómeno climático como el que estamos viviendo hoy", señaló la jefa comunal.

Respecto de las medidas adoptadas, Ripamonti indicó que los equipos municipales y de Gestión del Riesgo de Desastres están preparados para responder ante eventuales situaciones críticas.

Entre las acciones implementadas mencionó la entrega de agua potable, la suspensión de algunos servicios de recolección de basura para evitar riesgos a la comunidad y la instalación de sensores en estaciones meteorológicas para monitorear la intensidad de las precipitaciones.

Como parte de las medidas preventivas, también se dispuso el cierre del acceso al estero de Viña del Mar, mientras los equipos de emergencia mantienen vigilancia en sectores considerados críticos por el riesgo de deslizamientos y remociones en masa.

El municipio informó los siguientes contactos para solicitar ayuda ante distintas situaciones:

Daños en viviendas: desprendimientos de techos, filtraciones y otros daños estructurales, en los números +56 9 5761 71662 y +56 9 8200 0515.

Personas en situación de calle: 800 104 777.

Seguridad Pública: +56 9 7386 7772.

Las autoridades reiteraron el llamado a actuar con precaución y mantenerse atentos a la evolución del sistema frontal, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen durante la jornada.

PURANOTICIA