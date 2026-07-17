Municipio de Viña del Mar desplegó equipos para evacuar a vecinos en zonas de riesgo por sistema frontal

En el segundo día de la emergencia climática que afecta a la zona central del país, el Municipio de Viña del Mar mantiene desplegados sus equipos en terreno para resguardar a los habitantes de los sectores más vulnerables de la comuna. Tras encabezar un nuevo Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), la alcaldesa Macarena Ripamonti informó el reforzamiento de las labores de evacuación preventiva mediante patrullas municipales, con el objetivo de trasladar a las familias que se encuentran en zonas de riesgo hacia los albergues habilitados.

La jefa comunal explicó que la principal prioridad es proteger a quienes viven en quebradas, sectores con riesgo de remoción en masa y cercanos a cauces naturales, por lo que los equipos municipales están brindando apoyo directo para facilitar su traslado y resguardar su seguridad.

“Los números están habilitados y necesitamos que se conecten con nosotros sobre todo a la hora de pensar en movilizar personas para ser albergadas. Hay muchas que no tienen la capacidad para acudir a albergues y estamos ayudándoles a mover sus cosas y disponiendo de las camionetas de seguridad para ello”, detalló la alcaldesa Ripamonti.

La autoridad reiteró el llamado a actuar con anticipación y no esperar a que las condiciones meteorológicas empeoren para evacuar las viviendas ubicadas en sectores vulnerables, especialmente cuando se trata de familias con niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

“Tenemos que movernos con tiempo, con luz de día y aprovechar y no esperar a que ocurra un desastre, así que si su casa está en una quebrada, cercano a un cauce natural de evacuación de aguas lluvias, es necesario que se desplace, sobre todo si tienen hijos o hay personas mayores, como municipio podemos acudir y ayudarlos, esta es nuestra preocupación fundamental en este momento”, puntualizó la edil.

En paralelo a las evacuaciones preventivas, el municipio mantiene un monitoreo permanente de los sectores más expuestos a los efectos del sistema frontal. Entre las principales medidas adoptadas destacan:

Patrullajes durante las 24 horas por parte del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), Seguridad Ciudadana y la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP).

Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), Seguridad Ciudadana Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP). Vigilancia constante en sectores como Villa Independencia, El Olivar, Villa Hermosa y Felipe Camiroaga , entre otros puntos críticos de la comuna.

y Monitoreo del caudal del estero Marga Marga , donde se evalúa un eventual cierre preventivo de los puentes Casino y Ecuador en caso de que continúe aumentando el nivel del agua.

Finalmente, el municipio recordó que, para reportar emergencias o solicitar apoyo en traslados preventivos, se encuentran habilitados los teléfonos +56 973867772 y +56 968328163.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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