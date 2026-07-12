Municipio de Viña del Mar despliega apoyo social y jurídico a familias de las víctimas de fatal atropello en Feria Caupolicán

Su profundo pesar por las víctimas del fatal atropello que cobró la vida de seis personas y dejó lesionadas a otras 7, manifestó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señalando que el municipio pondrá a disposición todo el apoyo y acompañamiento en este difícil proceso, en coordinación con la dirigencia de la emblemática feria viñamarina.

La jefa comunal manifestó que “para nuestra ciudad, esta noticia es profundamente dolorosa y enluta a toda nuestra comunidad. Lo primero que quiero expresar es nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las familias de las víctimas y a las personas que de algún modo se vieron afectadas por esta tragedia”.

Ripamonti expuso que “sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima”.

“Este es un hecho de extrema gravedad, que nos conmociona –afirmó la alcaldesa- y hoy lo más importante es que la investigación se desarrolle con celeridad, rigurosidad y, sobre todo, con transparencia. Esperamos estar involucrados y evaluar las acciones que sean posible. Y en este sentido, como municipio ya estamos evaluando todas las acciones jurídicas que puedan estar a nuestro alcance para colaborar en el proceso investigativo pero, además, acompañando para lograr la justicia que van a necesitar las familias de las víctimas”.

En tal sentido, la jefa comunal informó que todos los registros de las cámaras de televigilancia se han puesto a disposición de la justicia para la investigación de este lamentable hecho.

DESPLIEGUE INMEDIATO

Equipos municipales de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento de Gestión del Riesgos de Desastres (GRD) llegaron de inmediato al lugar, coordinándose con Carabineros para realizar los cortes de tránsito, junto con colaborar con Bomberos y SAMU en las labores de rescate y despeje del lugar.

Inspectores de Seguridad Pública y paramédicos dieron la primera atención a las personas afectadas por el atropello y las lesionadas, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Patrulleros y gestores comunitarios brindaron también contención emocional a quienes se encontraban en el lugar y coordinaron acciones con personal técnico.

PURANOTICIA