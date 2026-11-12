Municipio de Villa Alemana aprueba Presupuesto de más de $36.819 millones para el 2027

Con una votación transversal y con el objetivo del mejoramiento de la gestión como meta para el próximo año, la Municipalidad de Villa Alemana y su Concejo Municipal aprobaron este jueves el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que asciende a $36.819.805.000.

Se trata de uno de los primeros municipios de la región en aprobar su erario del próximo año, y si bien el plazo máximo para visar este instrumento municipal es hasta el 15 de diciembre, la Municipalidad y su Concejo lograron llegar a acuerdos luego de exhaustivas comisiones realizadas durante octubre y noviembre.

La aprobación en noviembre permitirá comenzar 2027 con una mayor planificación y mejorar la ejecución presupuestaria, dando tiempo a las distintas unidades para definir sus iniciativas a través del Plan Anual de Compras (PAC), preparar procesos de licitación y partir antes la ejecución de proyectos para los vecinos de Villa Alemana.

VOTACIÓN TRANSVERSAL

En la sesión ordinaria de este jueves, el proyecto fue aprobado por seis votos contra tres. Quienes votaron a favor fueron los concejales Alejandro Gazmuri, Jeannette Lizana, Roberto Morgado, Ignacio Navarro y Daniel Erraz, más el presidente del Concejo, el alcalde Nelson Estay. En contra lo hicieron los ediles Fernanda Ternicier, Marcelo Góngora y Guillermo Barra.

“Hay una transversalidad en la aprobación del presupuesto, lo que efectivamente nos tiene muy contentos porque, además, tempranamente lo hemos aprobado y eso significa que hay un trabajo responsable y serio por parte de la administración con respecto al presupuesto 2027”, dijo el alcalde Nelson Estay.

TRABAJO Y DESAFÍOS GRANDES

El Municipio de Villa Alemana presentó el jueves 1 de octubre al Concejo Municipal el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, y desde entonces, los concejales han tenido diversas reuniones de trabajo con la administración municipal y las direcciones de Secpla y Finanzas a fin de estudiar las distintas partidas para el próximo año. En dichas instancias pudieron hacer observaciones y sugerencias, las que fueron analizadas e incorporadas, en gran medida, en el proyecto definitivo que se aprobó este jueves.

Para el alcalde, se trata de un presupuesto austero pero realista, que se hará cargo de las necesidades de la ciudad para 2027, y valoró los acuerdos a los que se llegó con el Concejo Municipal en esta materia.

Reconoció estar “muy feliz por la ciudad, porque el próximo año será del mejoramiento de la gestión, por lo tanto, tenemos que hacer con menos plata más cosas. Ese es el desafío, mayores alianzas, hay proyectos que estamos postulando al extranjero, proyectos que estamos generando acá en la ciudad, alianzas estratégicas con la academia, con embajadas, con la empresa privada”.

A su vez, reconoció que “este es un gran logro de la administración, de la Secpla, de Finanzas, que durante largas horas discutieron el presupuesto y hoy día llegamos a buen puerto, siendo 12 de noviembre, lo que nos permite trabajar tranquilos hasta final de año y podernos proyectar con un mejor horizonte para el 2027”.

DIÁLOGO Y ACUERDOS

El presidente de la Comisión de Finanzas, concejal Roberto Morgado, valoró el diálogo y los acuerdos. “Fueron acogidas la mayoría de las solicitudes de los ocho concejales. Quiero destacar eso y quedarme con el tremendo desafío de administrar un municipio, con todas las tareas que se realizan, con $4 mil millones menos. Va a ser una prueba de gestión, de eficiencia en los recursos”.

El concejal Alejandro Gazmuri manifestó estar “muy contento”, pues indicó que “la administración está confiando en los concejales. Hoy día aprobamos un presupuesto que está financiado, un presupuesto en que nos consideraron como concejales en una propuesta de disminución potente de ciento treinta y cinco millones de pesos para ser distribuidos en distintas áreas de gestión”.

Por su parte, el concejal Ignacio Navarro, que también aprobó el presupuesto, señaló que “teniendo mis diferencias, aprobé el presupuesto porque dimos indicaciones y logramos mejorar la propuesta inicial, teniendo más presupuesto en ciertas áreas relevantes, aún más en un contexto de crisis económica, por eso se disminuyó presupuesto en eventos y comunicaciones para aumentar en ayudas sociales, la Oficina local de la niñez, cultura, patrimonio, etcétera”.

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