Municipio de Quintero coordina acciones tras los intensos sistemas frontales que dejaron más de 450 viviendas afectadas

Con el objetivo de abordar las dificultades que enfrentaron los vecinos de la localidad de San Ramón producto del sistema frontal, la Municipalidad de Quintero realizó una reunión de coordinación con autoridades regionales y representantes de la comunidad, instancia en la que se analizaron principalmente los problemas derivados de la interrupción del suministro eléctrico y la falta de conectividad telefónica.

El paso del sistema frontal dejó más de 450 viviendas afectadas, árboles caídos, daños en distintos sectores del borde costero y numerosas interrupciones del suministro eléctrico, siendo las comunidades rurales algunas de las más afectadas por las dificultades de conectividad y acceso a servicios básicos.

Durante la jornada, el alcalde (s) César Garrido informó que "durante el término de la reunión se logró restablecer el sistema eléctrico, por lo tanto, ya la comunidad tiene energía. Como municipio queremos que nuestros vecinos de Quintero y de las comunidades rurales no sufran más de lo que tienen que padecer en estos tiempos difíciles”.

Por su parte, el seremi de Energía, Celso Quezada, destacó los esfuerzos realizados para restituir el suministro eléctrico y llamó a fortalecer la coordinación entre el Estado, las empresas y la comunidad para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

En tanto, la directora de Desarrollo Comunitario, Marianna Herrera, resaltó que "estamos trabajando colaborativamente, haciendo que la comunicación fluya entre los equipos municipales, los dirigentes y los vecinos, para llegar directamente al territorio y conocer cuáles son los temas prioritarios. Una vez que termine este frente de mal tiempo, nuestro trabajo continúa en cada una de las localidades rurales”.

Desde la Municipalidad de Quintero indicaron por último que la atención de las familias afectadas continuará siendo una prioridad, fortaleciendo la presencia y coordinación de los equipos municipales en terreno.

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