Municipio de Quilpué presenta recurso de protección por prolongados cortes de energía que afectaron a cerca de 30 mil familias

La Municipalidad de Quilpué presentó un recurso de protección en favor de los vecinos de la comuna, luego de los prolongados cortes de energía eléctrica que, en el momento más crítico de la emergencia, dejaron a cerca de 30 mil familias sin suministro. La interrupción del servicio superó ampliamente los plazos reglamentarios de reposición, generando un grave riesgo para la salud y la seguridad de la población.

La acción judicial busca resguardar las garantías constitucionales de las personas afectadas, entre ellas adultos mayores, personas electrodependientes, comerciantes y familias de distintos sectores de la comuna. La emergencia impactó con especial fuerza a las zonas rurales, donde la falta de electricidad paralizó los sistemas de Agua Potable Rural (APR), dejando a numerosas familias sin acceso a agua potable.

Al respecto, la alcaldesa Carolina Corti señaló: "Hoy estamos presentando este recurso de protección porque las fallas han sido realmente graves, evidenciando la falta de un plan de contingencia y prevención por parte de Chilquinta, situación que incluso hoy mantiene a algunos hogares sin el servicio completamente restablecido".

Esta acción ante los tribunales se suma a un oficio formal presentado previamente ante el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), mediante el cual el municipio exige respuestas concretas por los perjuicios ocasionados a la comunidad, entre ellos la pérdida de alimentos, el deterioro de electrodomésticos y otros daños patrimoniales.

"Estamos buscando que existan sanciones, pero también compensaciones e indemnizaciones que sean proporcionales al daño ocasionado. Asimismo, esperamos que la empresa implemente un verdadero plan de respuesta para futuras emergencias, que contemple un aumento de cuadrillas para labores preventivas, como la poda de árboles, y un refuerzo efectivo de los equipos destinados a enfrentar este tipo de contingencias", concluyó la jefa comunal.

El recurso se fundamenta en la presunta vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la protección de la salud y el derecho de propiedad de los habitantes de Quilpué.

PURANOTICAI