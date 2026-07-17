Municipio de Quilpué pide evacuación preventiva de vecinos del badén Aconcagua por importante aumento del caudal del estero

Una evacuación preventiva solicitó la Municipalidad de Quilpué para los vecinos que se encuentren en las inmediaciones del estero de Quilpué, específicamente en el sector del badén Aconcagua, debido al aumento del caudal registrado este viernes.

La medida fue informada a través de los canales oficiales del Municipio de la Ciudad del Sol, donde se indicó que "se solicita evacuación preventiva para vecinos que se encuentren cerca del estero de Quilpué, en el badén Aconcagua".

La decisión se adoptó luego que el incremento del caudal del estero provocara desbordes en distintos puntos de la comuna de la provincia de Marga Marga, en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la región de Valparaíso.

Cabe hacer presente que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los sectores cercanos al cauce y llamaron a la comunidad a respetar las medidas preventivas para resguardar la seguridad de las personas durante la emergencia.

PURANOTICIA