Municipio de Quilpué aparta de sus funciones a inspector denunciado por acoso sexual y hostigamientos a compañera de labores

Una grave denuncia por presunto acoso sexual al interior de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quilpué derivó en la instrucción de un sumario administrativo, luego de que una funcionaria acusara a un compañero de trabajo de realizar comentarios de connotación sexual sin su consentimiento, intentar besarla por la fuerza en más de una ocasión y mantener posteriores contactos insistentes, incluso acudiendo a su domicilio sin haber sido invitado.

De acuerdo con el relato de la denunciante, quien en la publicación de Puranoticia.cl fue identificada como "Andrea" para proteger su identidad, los hechos habrían comenzado en abril de 2026 y se intensificaron durante una jornada laboral nocturna el 25 de julio. La presentación también describe episodios de hostigamiento posteriores. En este contexto, la alcaldesa Carolina Corti instruyó una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

Ante los antecedentes conocidos públicamente, la Municipalidad de Quilpué emitió una declaración en la que confirmó que el procedimiento administrativo continúa en desarrollo. "Una vez conocidos los hechos, se instruyó un sumario administrativo, procedimiento que actualmente se encuentra en curso y cuyo objetivo es esclarecer lo denunciado y determinar las eventuales responsabilidades", señaló la institución.

En relación con las medidas de apoyo a la funcionaria, el municipio indicó que le ha proporcionado asesoría jurídica mediante el Centro de las Mujeres de Quilpué, precisando que el acompañamiento se mantiene hasta la fecha.

Respecto del funcionario de Seguridad Pública denunciado, desde la casa edilicia de la Ciudad del Sol se informó que "este no se encuentra ejerciendo funciones al interior del Municipio desde el mismo día en que fue interpuesta la denuncia".

En su declaración, la Municipalidad sostuvo que "rechazamos categóricamente toda forma de acoso sexual y violencia en el ámbito laboral. Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la dignidad de las personas y con la promoción de espacios de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia".

Finalmente, la institución comunal señaló que "respetaremos el desarrollo de la investigación en curso, resguardando la confidencialidad del procedimiento, los derechos de las personas involucradas y el debido proceso".

Cabe precisar que el sumario administrativo se encuentra en curso y que su objetivo es esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades. De igual manera, importante es tener claro que dicha instrucción no constituye, por sí sola, una determinación de culpabilidad del funcionario denunciado.

PURANOTICIA