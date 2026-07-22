Municipalidad de Villa Alemana intensifica catastro de daños por el sistema frontal y continúa con la aplicación de la ficha FIBE

Como parte del trabajo de evaluación de daños que desarrolla la Municipalidad de Villa Alemana tras el sistema frontal, el alcalde Nelson Estay recorrió distintos sectores de la comuna junto a la directora nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Katerine Montealegre, con el objetivo de visitar a las familias damnificadas, conocer su situación en terreno y continuar con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento indispensable para acceder a los beneficios que entregará el Estado.

La visita se inició en la Junta de Vecinos Palmilla Baja y continuó por varios sectores de la comuna, en los que las autoridades, dirigentes vecinales y equipos municipales revisaron las principales afectaciones registradas y avanzaron en el catastro de viviendas dañadas. La labor se desarrolla de manera coordinada con las organizaciones sociales, cuyos dirigentes colaboran en la identificación de las familias con mayor nivel de afectación.

Montealegre destacó que el despliegue busca acelerar la entrega de las ayudas y acompañar a quienes hoy enfrentan mayores dificultades.

"Hemos estado recorriendo la comuna de Villa Alemana junto al alcalde y dirigentes sociales, acompañando a los equipos municipales para activar las fichas FIBE. Lo más importante es decirles a los vecinos que no están solos y que estamos trabajando para que las ayudas lleguen de manera pronta y oportuna", señaló.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay explicó que este trabajo forma parte del catastro que el municipio realiza desde el inicio de la emergencia para levantar información precisa sobre los daños y priorizar la atención de las familias.

"Hoy estamos aplicando la ficha FIBE junto a los dirigentes, porque son ellos quienes mejor conocen cuáles son las familias que más necesitan apoyo. Nuestros equipos municipales siguen completamente desplegados desde el primer día, trabajando para entregar una respuesta rápida y acompañar a cada vecino que lo requiera", afirmó.

El jefe comunal agregó que el trabajo preventivo realizado antes del sistema frontal y el despliegue posterior han permitido reducir el impacto de la emergencia y avanzar con mayor rapidez en la recuperación.

"Entregamos más de cinco mil sacos de arena y más de tres mil cortes de polietileno antes de las lluvias. Eso permitió disminuir considerablemente los daños que sufrió la comuna. Hoy seguimos trabajando junto al Gobierno y los dirigentes para que las ayudas lleguen lo antes posible a quienes más lo necesitan", indicó.

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos Los Aromos, Miriam Ortega, valoró el despliegue realizado por los equipos municipales durante la emergencia, destacando el compromiso de los funcionarios que han trabajado intensamente en terreno para apoyar a las familias afectadas por el sistema frontal.

"He visto que los chicos han dejado sus casas y han estado a full trabajando para ayudar a quienes lamentablemente lo han perdido todo", señaló la dirigenta. Asimismo, agradeció la visita del alcalde Nelson Estay al sector, afirmando que "se agradece que esté aquí y nos escuche, sobre todo a los dirigentes", destacando la importancia de que las autoridades conozcan en terreno la realidad de los vecinos.

Cabe señalar que la Municipalidad de Villa Alemana mantiene desplegados sus equipos en distintos sectores de la comuna realizando el levantamiento de información, aplicando fichas FIBE y acompañando a las familias afectadas, con el propósito de completar el catastro de daños y facilitar el acceso oportuno a las ayudas comprometidas por el Estado.

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