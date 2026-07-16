Municipalidad de Villa Alemana coordina habilitación de red de hogares temporales de emergencia para animales afectados por el sistema frontal

La Municipalidad de Villa Alemana, a través de su Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas, y las organizaciones de protección animal de la comuna, se encuentran coordinando una red de hogares temporales voluntarios para recibir a perros y gatos comunitarios o que se encuentren en situación de calle, con el objetivo de protegerlos ante el sistema frontal que afecta a la zona central del país. Asimismo, se permitirá que las familias damnificadas que sean trasladadas al albergue municipal puedan llevar sus mascotas y permanecer con ellas en el mismo recinto.

Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana, indicó que “las organizaciones comunitarias han colaborado activamente desde el primer minuto mostrando su disposición para generar esta red de hogares temporales, que aparece como una solución que nos permitirá resguardar a los animales comunitarios o en situación de calle. Si bien se deben cumplir ciertos requisitos para ser parte de esta red, hacemos un llamado a los vecinos de Villa Alemana para sumarse a esta iniciativa si tienen interés y las condiciones de su hogar lo permiten”.

La red de hogares temporales busca convocar a vecinos que puedan brindar refugio transitorio a perros y gatos comunitarios o en situación de calle expuestos a los efectos de las lluvias. El municipio precisó que esta medida no constituye una adopción, sino un cuidado voluntario y responsable durante el tiempo que se mantenga la emergencia climática, tras lo cual los animales regresarán a su lugar de origen, salvo que el hogar de acogida decida iniciar un proceso formal de adopción.

La Municipalidad coordinará el traslado y resguardo de los animales que sean considerados casos de emergencia junto a las instituciones y organizaciones correspondientes, por lo que hizo un llamado a las personas interesadas en inscribirse como hogares temporales a descargar el formulario disponible en las redes sociales oficiales del municipio. Más información se puede obtener a través del correo electrónico tenenciaresponsable@villalemana.cl

Por otro lado, la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas y la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana implementaron un protocolo para que las personas o familias damnificadas que sean derivadas al albergue municipal habilitado en el Gimnasio Luis Cruz Martínez puedan permanecer en el recinto junto a sus mascotas. De todos modos, se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a quienes utilicen el albergue y no corresponde a un refugio para mascotas independiente.

Además, cabe recordar que como parte de las acciones preventivas frente al sistema frontal, la Municipalidad de Villa Alemana ha reforzado la coordinación entre sus distintas direcciones y equipos de emergencia, manteniendo un monitoreo permanente de los puntos críticos de la comuna, la limpieza de cauces y sumideros, la disponibilidad de cuadrillas operativas y la coordinación con organismos como Bomberos, Carabineros, Cruz Roja y empresas de servicios básicos. La comunidad puede utilizar los números 1211 y +569 65729703 para reportar cualquier emergencia que enfrente durante estos días.

PURANOTICIA