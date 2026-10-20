Municipalidad de Valparaíso activó plan preventivo y reforzó coordinación ante nuevo sistema frontal

Ante la llegada del sistema frontal a la región de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso activó un plan de contingencia y coordinación institucional con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y responder oportunamente ante posibles emergencias en la comuna.

Las medidas preventivas comenzaron a implementarse durante el fin de semana, luego de la realización del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) local, instancia que permitió coordinar acciones entre distintas instituciones. Así lo explicó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto Hernández:

"Como municipio de Valparaíso nos hemos estado preparando para este nuevo sistema frontal, es así que el día sábado tuvimos nuestro Cogrid, que es un espacio de coordinación entre instituciones públicas y el municipio. Estamos coordinados con el Cuerpo de Bomberos, Senapred y la Delegación Presidencial para poder actuar ante situaciones de emergencias, pero también hemos tomado medidas preventivas en los tranques desarenadores, también para prohibir el paso de personas al borde costero, que es algo que les pedimos que también puedan respetar".

Entre las principales acciones desarrolladas por los equipos municipales se encuentra la limpieza y mantención de los tranques desarenadores, trabajos fundamentales para prevenir obstrucciones y posibles colapsos en las vías de evacuación de aguas lluvias de los cerros. Junto con ello, la jefa comunal hizo hincapié en la importancia del autocuidado y llamó a la ciudadanía a mantener una comunicación directa con los equipos municipales para alertar sobre eventuales situaciones de riesgo:

"Vamos a seguir monitoreando y los números del municipio están a su disposición para que también nos puedan poner en alerta y, de esa manera, desplegarnos junto a nuestros equipos municipales".

Finalmente, desde el municipio reiteraron el llamado a vecinos y visitantes a mantenerse alejados del borde costero mientras se desarrolla el fenómeno meteorológico y a utilizar los canales oficiales habilitados para reportar cualquier eventualidad, con el fin de facilitar una respuesta oportuna ante posibles emergencias.

(Imagen de Municipalidad de Valparaíso)

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