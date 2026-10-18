Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Municipalidad de Quilpué realiza Cogrid preventivo ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso

Municipalidad de Quilpué realiza Cogrid preventivo ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La alcaldesa Carolina Corti además anunció que el próximo COGRID será a las 8:30 horas de este lunes 19 de octubre, para informar a la comunidad cómo el municipio se está organizando y planificando la prevención. Se espera que las precipitaciones alcancen la mayor intensidad durante el mediodía del martes, y entre martes y miércoles se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar, al menos, los 40 km/h.

Municipalidad de Quilpué realiza Cogrid preventivo ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso
Domingo 18 de octubre de 2026 19:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Municipalidad de Quilpué realizó una sesión extraordinaria del Comité Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), para coordinar acciones con organismos de emergencia e instituciones de la comuna ante el sistema frontal anunciado para los próximos días en la región de Valparaíso. 

La alcaldesa Carolina Corti hizo “un llamado profundo a las autoridades ejecutivas”, producto del pronóstico y probabilidades de que el sistema frontal pueda alcanzar afectaciones de carácter mayor. 

La jefa comunal además anunció que el próximo COGRID será a las 8:30 horas de este lunes 19 de octubre, para informar a la comunidad cómo el municipio se está organizando y planificando la prevención. 

Se espera que las precipitaciones alcancen la mayor intensidad durante el mediodía del martes, y entre martes y miércoles se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar, al menos, los 40 km/h. 

PURANOTICIA