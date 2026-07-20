Municipalidad de Puchuncaví denuncia a Chilquinta y CGE ante la SEC por prolongados cortes en el suministro eléctrico comunal

Los sucesivos sistemas frontales que han afectado a la región de Valparaíso durante los últimos días continúan dejando miles de clientes sin suministro eléctrico en distintas comunas. En ese escenario, una de las zonas que ha enfrentado prolongadas interrupciones del servicio es Puchuncaví, situación que llevó al Municipio a presentar una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que "hemos oficiado a la Superintendencia sobre denunciar a la empresa Chilquinta y a la empresa CGE por falta de servicio", agregando que "todavía tenemos muchos vecinos sin este servicio que es vital para poder sostener sus casas, sus alimentos, su quehacer diario, incluso abastecimiento de agua", razón por la cual sostuvo que "quiero que usted sepa que hemos denunciado a la Superintendencia esta falta de servicio".

Asimismo, explicó que "son varios los días que estas empresas, en distintos sectores, nos tienen sin servicio", afirmando que "CGE ha marcado una diferencia importante respecto a Chilquinta. Es mucha más la falta de conexión y de abastecimiento eléctrico".

A su juicio, esto "demuestra la falta de mantención preventiva y la falta de prepararse para una emergencia como ésta". En esa línea, advirtió que "aquí hay un tema de fondo, que es prestar el servicio de abastecimiento eléctrico a la comuna de Puchuncaví y, en ese sentido, CGE y Chilquinta han estado al debe".

Además, manifestó que "quizás no tomaron las medidas anteriores para enfrentar un sistema frontal como este y es necesario que renueven los equipos que están dispuestos en la comuna de Puchuncaví, como el caso de transformadores y líneas que ya quizás están obsoletas".

Morales también enfatizó que "esta cuenta no se la pueden pasar a los vecinos y vecinas, no se la pueden pasar al alcalde, no se la pueden pasar al municipio. Esta cuenta es para ustedes CGE, esta cuenta es para ustedes Chilquinta".

Del mismo modo, subrayó que "no basta con los bonos que están anunciando. Esto no se soluciona con bonos. Esto se soluciona con servicio", remarcando que "nuestra gente paga por un servicio eléctrico y lo mínimo que pueden esperar es que ustedes estén a la altura entregando un servicio de abastecimiento eléctrico a la comuna o por el que nuestros vecinos se merecen".

Por último, reiteró que "hemos hecho la denuncia correspondiente a la Superintendencia para que ustedes se hagan cargo de los hechos que hemos tenido hasta este minuto" y expresó que "espero que estén a la altura de reponer en las próximas horas un servicio como corresponde y el servicio que se merecen los clientes que son de la comuna de Puchuncaví".

Con esta presentación ante la SEC, el Municipio de Puchuncaví busca que se investigue el desempeño de ambas empresas distribuidoras durante la emergencia y que se adopten las medidas correspondientes, mientras continúan los trabajos para restablecer completamente el suministro eléctrico en los distintos sectores.

PURANOTICIA