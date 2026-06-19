Municipalidad de La Calera declaró tres días de duelo comunal por la muerte a los 95 años del padre Pedro Aguiar Darrouy

La Municipalidad de La Calera informó el fallecimiento del padre Pedro Aguiar Darrouy, a los 95 años de edad, por lo que se declaró tres días de duelo comunal.

A través de un comunicado, indicaron que "con profundo pesar despedimos al Padre Pedro Aguiar Darrouy, una figura profundamente querida y respetada por nuestra comunidad".

Añadieron que "durante décadas acompañó a generaciones de caleranos y caleranas, entregando orientación, esperanza, contención y servicio a quienes más lo necesitaban".

"Su vida estuvo marcada por una incansable vocación, reflejada en sus 70 años de sacerdocio, dedicados al encuentro con las personas y al trabajo por el bienestar espiritual y humano de nuestra comuna", complementaron.

La casa edilicia indicó que "hoy agradecemos su legado, su cercanía y la huella imborrable que deja en La Calera".

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida", señalaron.

Finalmente, declararon: "Gracias, Padre Pedro, por una vida de entrega y servicio a La Calera".

Cabe destacar el 26 de mayo de este año se cumplieron 70 años de ministerio sacerdotal del padre, quien durante décadas él se dedicó a su labor pastoral dentro de la Diócesis de Valparaíso.

(Imagen portada: Observador)

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