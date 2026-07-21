Mundaca critica compensaciones y cuestiona facultades limitadas del Estado para exigir reposición de luz: "El músculo es mínimo"

Los prolongados cortes de suministro eléctrico, el colapso de decenas de sistemas de Agua Potable Rural (APR) y los graves efectos que ha dejado el sistema frontal llevaron al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a reiterar la necesidad de decretar Zona de Catástrofe para la región. La autoridad sostuvo a Puranoticia.cl que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta con los recursos actualmente disponibles y cuestionó el rol de las empresas eléctricas frente a la emergencia.

En primer término, recordó que "ya esto nos pasó el 2 y 3 de febrero del 2024 por los incendios (...) donde veíamos y reclamábamos cómo Chilquinta se demoraba en la reposición de luz, cómo en Esval pasaba lo mismo, porque en un escenario de esta naturaleza, cuando ahora tenemos 40.900 hogares y locales comerciales privados de luz, hoy día el rol que desempeña el Estado, aparte de ladrarles y presionar a las generadoras de electricidad, la verdad es que el músculo que tiene el Estado para obligar a las empresas a reponer la luz es mínimo".

En esa línea, Mundaca explicó las gestiones que ha impulsado para exigir una respuesta más rápida de las compañías y afirmó que "yo oficié a la SEC, a la superintendenta Marta Cabezas, para que fiscalizara, sancionara y fuera lo más rigurosa posible con las generadoras y distribuidoras de electricidad, pero salvo eso, las prerrogativas que tenemos, dado que la privatización de los servicios básicos permite que una empresa como Chilquinta esté administrada por los chinos, la verdad es que no tenemos ninguna otra prerrogativa que no sea denunciar o reclamar".

Respecto de las compensaciones anunciadas tras una reunión con las empresas eléctricas, el gobernador reveló que a "personas privadas de luz menos de 24 horas, 1 UF; personas privadas de luz entre 24 y 48 horas, 2,5 UF; más de tres días, 3 UF", aunque manifestó que estas medidas resultan insuficientes frente al impacto sufrido.

En ese sentido, cuestionó que "¿alguien piensa que esas compensaciones van a soliviantar el drama de las familias que han estado privadas de luz y de energía cuatro o cinco días? ¿Alguien piensa que esas compensaciones van a reponer el dolor y la fragilidad que han provocado en las familias que lo pierden todo? Porque pierden toda la alimentación, se pierde la cadena de frío, tienen que concurrir a otros hogares para poder atender sus necesidades básicas, etcétera. ¿Alguien piensa que estas compensaciones tienen algún asidero cuando vemos cómo hoy día un temporal de esta envergadura nos sitúa nuevamente en la precariedad total?".

El gobernador también abordó la situación hídrica de la provincia de Petorca y lamentó la falta de avances en infraestructura de acumulación de agua. Al respecto, explicó que "hay una empresa china que está construyendo un embalse desde el 2014. Inicialmente querían represar 50 millones de metros cúbicos, pero nunca estuvieron los 50 millones. Tuvieron después que despedir, tuvieron que reindemnizar. (...) A propósito de esto, creo que hoy todos estamos colaborando y es bueno pedirle una vez más a los parlamentarios de nuestra región que vuelvan a insistir en la Ley de Presupuesto para que se destinen recursos para construir obras de acumulación de agua".

En cuanto a la emergencia que enfrenta la provincia, Mundaca detalló que "nuestra región tiene 206 sistemas comunitarios de Agua Potable Rural (APR). De esos, 80 colapsaron el fin de semana, 19 fueron recuperados y nos quedan 61 APR que hoy día simple y llanamente no tienen generadores o por la falta de electricidad no están distribuyendo agua a las comunidades rurales. Yo mañana voy a estar en la provincia de Petorca y hablé con los consejeros regionales".

Asimismo, confirmó que este miércoles recorrerá las comunas de La Ligua y Petorca para evaluar directamente la magnitud de los daños y explicó que "ahí hay sistemas comunitarios que colapsaron y por tanto quiero dimensionar en terreno la magnitud del daño y cómo, de qué forma, hoy día el Gobierno Regional puede concurrir con recursos, pero también cómo el Gobierno Central puede concurrir con recursos porque los que yo tengo en emergencia equivalen al 2% de nuestro presupuesto, que son $2.000 millones, pero para todo el año. Entonces uno esperaría que el 2% constitucional, al cual le puede echar mano el Presidente, lo pudiera hacer".

Finalmente, Mundaca reiteró su llamado al Ejecutivo para decretar Zona de Catástrofe en la región de Valparaíso y sostuvo que "creo que hoy día, así como se decretó a la región de Coquimbo como Zona de Catástrofe, también llegó el momento de decir de que esta región, dada la magnitud del daño, dada la magnitud de la problemática que enfrentamos, sin duda que declarar Zona de Catástrofe en la región de Valparaíso permitiría echarle mano a recursos extraordinarios por parte del Estado y por parte de quienes administran el Estado, porque hoy día objetivamente la tragedia y la infraestructura crítica en la región ha sufrido en una magnitud que nunca había visto".

Las declaraciones del gobernador se producen en momentos en que la región continúa enfrentando las consecuencias del sistema frontal, con miles de clientes sin suministro eléctrico, sistemas de Agua Potable Rural aún fuera de servicio y diversas autoridades solicitando mayores herramientas y recursos para responder a una emergencia que sigue golpeando con dureza a miles de familias.

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