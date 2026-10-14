Mundaca articula respaldo transversal de parlamentarios para frenar recorte de $17 mil millones en el Presupuesto de Valparaíso

En una señal de transversalidad política frente a una discusión clave para el desarrollo de la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca reunió a diputados y senadores de distintas sensibilidades ideológicas con el objetivo de coordinar una defensa conjunta del presupuesto del Gobierno Regional (Gore) para 2027. El encuentro tuvo como principal objetivo abordar la disminución de aproximadamente $17 mil millones proyectada para la zona y articular apoyos parlamentarios para intentar recuperar esos recursos durante la discusión presupuestaria en el Congreso.

La convocatoria reunió a representantes de distintos sectores políticos, quienes coincidieron en la necesidad de defender los fondos destinados a la Quinta Región, más allá de sus diferencias partidarias. El respaldo transversal cobra especial relevancia en medio de la discusión del primer presupuesto del actual Gobierno del Presidente José Antonio Kast y ante la posibilidad de que la reducción del erario afecte proyectos de inversión, obras públicas, iniciativas municipales y fuentes de empleo.

Tras la reunión, Mundaca valoró la disposición de los parlamentarios y planteó que "ha sido una muy buena reunión, porque a todos los parlamentarios, indistintamente de su posición política e ideológica, hemos planteado que la discusión presupuestaria es una discusión estructural, que tiene que ver con descentralización, que tiene que ver con mantener las fuentes de empleo, que tiene que ver con mantener grandes inversiones que generan empleo, que mejoren la condición de vida, material y espiritual de las personas que habitamos en la región de Valparaíso".

Asimismo el gobernador explicó que la propuesta del Gobierno central contempla una reducción presupuestaria de alrededor de $250 mil millones para los 16 Gobiernos Regionales del país, de los cuales cerca de $17 mil millones corresponderían a Valparaíso. "Estamos hablando de una merma presupuestaria que es tremendamente importante y que tiene que ver con la forma en la cual se configuró el presupuesto para el año 2027", advirtió la primera autoridad regional, poniendo el foco en las consecuencias que podría tener el ajuste sobre la capacidad de inversión de la zona.

De igual forma, alertó sobre el escenario que enfrentan los Gobiernos Regionales en la tramitación legislativa. Según detalló, sus autoridades expusieron ante la Comisión Mixta de Presupuestos, presidida por la senadora Yasna Provoste, pero la partida 31, correspondiente a los Gobiernos Regionales, no fue votada y su discusión se postergó una semana. La votación quedó fijada para el próximo lunes 19 de octubre, al mediodía, en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

En ese contexto, Mundaca fue categórico al expresar que "si no hay un acuerdo satisfactorio que tenga que ver con reponer el presupuesto de los Gobiernos Regionales referidos al 2026 versus 2027, la verdad es que es muy difícil que los Gobiernos Regionales podamos apoyar una partida presupuestaria de esta naturaleza".

CIERRAN FILAS POR LA REGIÓN

El senador Diego Ibáñez calificó el encuentro como una instancia histórica, al tratarse del primer presupuesto del actual Gobierno y contar con un respaldo transversal a la necesidad de fortalecer los recursos regionales. "Antes que tener cualquier color político, somos todos vecinos de esta región hermosa y quien ama a su región tiene que defender su presupuesto", señaló. Además, el legislador del FA advirtió que Valparaíso registra altos niveles de cesantía y necesita mayor inversión pública, por lo que llamó a evitar un recorte cercano a los $17 mil millones en los recursos regionales.

Por su parte, el senador Andrés Longton sostuvo que la disminución proyectada impactaría principalmente en proyectos de inversión, empleo y municipios. El parlamentario de RN planteó también que "puede haber correcciones desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista de reintegrar ciertos recursos, pero también de hacer más eficiente el retorno de los recursos a los Gobiernos Regionales, particularmente los recursos propios que muchos de ellos acá en la región de Valparaíso no están siendo pagados en tiempo y forma".

El diputado Nelson Venegas destacó que, pese a las diferencias políticas, los representantes electos deben priorizar los intereses de sus representados. "Cuando nosotros estamos defendiendo el presupuesto de la región, estamos defendiendo a nuestro propio electorado, a la gente que de verdad representamos, a la gente que es de nuestra zona", afirmó. El parlamentario PS valoró que la reunión permitiera encontrar puntos en común y sostuvo que los recursos regionales son importantes para enfrentar problemas de seguridad, salud, educación y empleo.

La diputada Sofía González, en tanto, relevó la importancia de que parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores políticos sean capaces de identificar objetivos compartidos en beneficio de la ciudadanía. A juicio de la militante del PC, "esto finalmente lo que hace es entregar mayor certeza e, insisto, mayor dignidad a las familias que viven en la región de Valparaíso para poder realizar su vida de manera adecuada, de manera tranquila, de manera segura".

Luego, el diputado Luis Pardo coincidió en que la discusión debe abordarse desde las necesidades de la comunidad y no desde diferencias ideológicas. "Estos son temas que no son ideológicos, sino que son estrictamente de interés de la comunidad a la cual nosotros representamos", manifestó el representante de RN. Junto con comprometer su colaboración para intentar reponer el presupuesto respecto de los niveles históricos de la región de Valparaíso, sostuvo que los recursos deben utilizarse de la manera más efectiva posible para generar empleo, al que identificó como una prioridad compartida por los participantes de la reunión.

Desde otra perspectiva, el diputado Luis Fernando Sánchez reconoció las dificultades que impone el actual escenario fiscal, aunque subrayó la necesidad de que la evaluación presupuestaria considere las particularidades de cada territorio. En ese sentido, anunció que "voy a tener conversaciones con el Ministerio de Hacienda, con las autoridades, desde el Gobierno Central, que también tiene una vinculación directa con los Gobiernos Regionales, para que ojalá la evaluación que se haga acá se haga también considerando las regiones".

De esta manera, la reunión impulsada por el gobernador Rodrigo Mundaca buscó precisamente instalar una mirada común y convertir el respaldo político transversal en una posición compartida durante la tramitación legislativa. El desafío inmediato será la votación de la partida 31, instancia en la que se definirá el avance de la discusión sobre los recursos de los Gobiernos Regionales para 2027.

PURANOTICIA