Mujer denuncia haber sido víctima de una violación grupal tras salir de un local nocturno en Valparaíso

Un caso de presunta violación grupal es investigado en Valparaíso, luego de que una mujer denunciara haber sufrido una agresión sexual durante la madrugada del domingo. Actualmente, las diligencias buscan determinar cómo se desarrollaron los hechos e identificar a los involucrados.

Según información recopilada por Radio Bío Bío, la mujer, de 29 años, acudió a un local nocturno del sector de Bellavista para encontrarse con su pareja, quien se encontraba trabajando en el lugar.

Más tarde, ambos llegaron a un segundo local para seguir compartiendo y bebiendo alcohol. La situación cambió cuando, al abandonar ese recinto, protagonizaron una discusión que terminó con la mujer alejándose sola.

Mientras se encontraba fuera del establecimiento, cuatro hombres que circulaban en un automóvil le ofrecieron llevarla a otro lugar. La joven aceptó la propuesta y subió al vehículo.

La mujer señaló que, debido al consumo de alcohol, no logra reconstruir el recorrido ni los acontecimientos posteriores. El recuerdo que conserva es haber recobrado la conciencia en un motel mientras los cuatro individuos la agredían sexualmente. Además, indicó que no conoce la identidad de los presuntos responsables.

A raíz de la denuncia, el fiscal Walter Wenzel dispuso que la afectada fuera llevada al Hospital Carlos Van Buren, con el objetivo de efectuar las evaluaciones y los exámenes periciales necesarios para aportar antecedentes a la investigación.

Por ahora, la causa no registra personas detenidas, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

(Imagen Referencial)

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