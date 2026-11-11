Movilización contra recortes en Salud y Educación termina con serios incidentes entre estudiantes y Carabineros en Valparaíso

Una movilización que reunió a estudiantes secundarios y universitarios, profesionales de la salud y gremios agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tuvo como punto de encuentro el Congreso Nacional, en la comuna de Valparaíso, donde los manifestantes expresaron su rechazo a los ajustes contemplados para Educación y Salud en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

La convocatoria estaba fijada para las 11:00 horas de este martes 11 de noviembre. Sin embargo, la mayor cantidad de participantes comenzó a llegar minutos antes del mediodía. Bastaron apenas algunos minutos de manifestación para que se registraran incidentes que enfrentaron a estudiantes con Carabineros.

El origen de los enfrentamientos tuvo distintas versiones. Mientras una apuntaba a la ocupación de la calzada por parte de los manifestantes, otras personas señalaron que los hechos comenzaron luego de que desconocidos lanzaran piedras contra efectivos de Control de Orden Público (COP), quienes comenzaron a intervenir contra las personas que se encontraban en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial.

Sebastián Inostroza, vocero del liceo Eduardo de la Barra y de la ACES, entregó su versión de lo ocurrido y explicó que "en el momento en que empezamos a cortar la calle, Carabineros reacciona de manera violenta hacia nosotros y ocurren incidentes, atacando de manera brutal a un compañero que estaba manifestándose de manera calmada. Fue tirado al suelo y golpeado entre 10 carabineros, para luego ser rociado en la cara junto a otros compañeros".

Asimismo, sostuvo respecto a los incidentes registrados en la avenida Pedro Montt y en la plaza O'Higgins, que "fuimos víctimas de eso, entonces nos parece una violación hacia la democracia y hacia nuestros derechos de libre expresión".

Pero más allá de los enfrentamientos con la policía, los estudiantes plantearon sus demandas. Tal fue el caso de Alexa Pantoja, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV), quien señaló a Puranoticia.cl que "como estudiantes de una universidad pública creemos que es importante sostener las conversaciones, pero no se nos ha dado el espacio para conversar y discutir estos temas. Creemos que es importante poder instaurarnos en el espacio, asentarnos en el territorio, porque si no nos están dando el espacio, tenemos que movilizarnos y resistir porque finalmente este Gobierno no sólo nos está desconociendo, sino que nos está generando recortes en educación y en derechos sociales".

Por su parte, Claudia Huerta, secretaria electa de la FEUV para 2027, indicó que "nos encontramos movilizados por esta reforma del presupuesto 2027, entendiendo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en las condiciones de los estudiantes universitarios y secundarios. Frente a eso no podemos ser indiferentes, ya que en algún momento vamos a salir al mundo profesional y vamos a ser actores sociales, entonces no podemos dejar que esto siga ocurriendo".

El secretario de la CUT Provincial de Valparaíso, Alexis Antinao, planteó que "esta convocatoria es transversal, tiene que ver con salud y educación por el tema presupuestario. Nosotros hace rato que venimos diciendo y comunicando que este presupuesto es tremendamente ideológico y clasista. Ya lo vimos a principio de año con la reforma tributaria, donde se privilegia a los más ricos y hoy con este presupuesto, donde se castiga a los más pobres de nuestro país".

Posteriormente, Felipe Orellana, presidente regional de Anfucultura, explicó a Puranoticia.cl que "lo que nos convoca es la cantidad de recortes que se han hecho en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se hacen sobre los recortes de este año. El total del financiamiento aprobado el año pasado, con el que se presenta ahora, tiene una diferencia de 18,8% menos para programas que quedan con casi nulo financiamiento como derechos humanos y sitios de memoria. Entonces eso nos preocupa, sumado a desvinculaciones y no renovaciones".

Finalmente, Gonzalo Calisto, director de la Secretaría de Salud de la CUT Valparaíso, manifestó que "en este periodo se está definiendo el Presupuesto 2027 y hoy se está dando la partida de salud. En general, el presupuesto fue aprobado lamentablemente, pero se están discutiendo las partidas individualmente. Por eso estamos presente, haciendo el lobby parlamentario que corresponde para que el presupuesto en salud sea lo justo para el año siguiente".

PURANOTICIA