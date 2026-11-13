MOP licita estudio para definir trazado y factibilidad del proyecto de teleférico en Valparaíso

Una inversión de $1.341 millones contempla el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para contratar el estudio que permitirá definir cómo podría concretarse el futuro teleférico de Valparaíso, proyecto de transporte de pasajeros que busca unir distintos sectores de los cerros con el plan de la ciudad.

El proceso de licitación apunta a seleccionar una consultoría especializada que deberá proponer el trazado del sistema y determinar si existen las condiciones necesarias para su desarrollo. Para ello, se deberán evaluar aspectos de ingeniería, demanda de usuarios, impacto urbano y territorial, eventuales expropiaciones, variables ambientales y un modelo de negocio, entre otros antecedentes.

El estudio también incorporará una evaluación social y económica, además de instancias de participación ciudadana y coordinación con instituciones regionales y locales, con el propósito de recoger observaciones sobre la iniciativa.

La consultoría tendrá un plazo de 305 días corridos, aunque ese periodo quedará suspendido mientras se revisen y corrijan los informes correspondientes.

Según el calendario del proceso, las empresas interesadas podrán formular consultas a las bases hasta el 9 de noviembre de 2026. La recepción de ofertas técnicas y económicas está fijada para el 21 de diciembre, mientras que la apertura de las propuestas económicas se realizará el 18 de febrero de 2027.

Cabe precisar que esta licitación no contempla la construcción del teleférico. Se trata de una etapa previa destinada a estudiar su viabilidad y definir las condiciones técnicas y financieras que permitirían avanzar, eventualmente, hacia una futura materialización del proyecto.

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