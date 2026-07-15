Monitorean puntos críticos de Papudo y reportan inundación temporal del badén Las Salinas

En el marco del monitoreo preventivo desplegado por el Municipio de Papudo, equipos de Emergencias y Seguridad Pública se mantienen recorriendo los principales puntos críticos previamente identificados, con el objetivo de evaluar su comportamiento y anticipar eventuales riesgos para la comunidad.

Uno de los sectores inspeccionados corresponde al badén de Las Salinas, donde se registró una crecida provocada por el ingreso del mar a través del cauce debido a las marejadas.

Esta condición genera la inundación temporal del paso, dejando momentáneamente aislado el sector ubicado hacia la playa hasta que el nivel del mar vuelve a descender.

Los equipos municipales se trasladaron al lugar para verificar la situación y mantener un monitoreo permanente de la evolución del punto crítico.

Este tipo de recorridos forman parte del plan preventivo implementado ante el sistema frontal, el cual considera vigilancia permanente de quebradas, esteros, humedales, badenes y otros sectores históricamente sensibles, permitiendo adoptar medidas oportunas y resguardar la seguridad de la comunidad.

PURANOTICIA