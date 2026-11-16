Momentos de terror en Valparaíso: 12 puñaladas recibió mujer que al despertar se encontró con desconocido en su dormitorio

Un violento ataque sufrió una mujer de 55 años en su domicilio ubicado en cerro Los Placeres de Valparaíso, luego de sorprender a un desconocido al interior de su dormitorio, quien la agredió por medio de 12 puñaladas con un arma blanca.

Según se informó, la mujer, al descubrir al antisocial y exigirle que abandonara la vivienda, éste la atacó con el elemento cortopunzante a la altura del cuello y del tórax, para finalmente darse a la fuga en dirección desconocida.

Cabe hacer presente que la víctima fue auxiliada por su hijo y trasladada por el SAMU al Hospital Carlos van Buren, donde permanece estable y fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedaron a cargo de las diligencias con el objetivo de identificar al responsable del brutal ataque.

Las primeras diligencias realizadas por los uniormados no lograron detectar que hubiera especies robadas ni señales de fuerza en los accesos de la propiedad.

PURANOTICIA