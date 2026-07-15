Minvu despliega plan preventivo y monitorea campamentos, obras y socavones ante la llegada de potentes sistemas frontales

Ante el sistema frontal pronosticado para la región, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de Serviu Valparaíso, activó un plan preventivo destinado a resguardar a las comunidades y reducir riesgos asociados a las precipitaciones.

Como parte de estas acciones, equipos técnicos y sociales de Serviu y de la Seremi Minvu realizaron fiscalizaciones y monitoreos en terreno en obras habitacionales y urbanas que se encuentran en ejecución en la región, verificando la implementación de medidas preventivas y de resguardo por parte de las empresas constructoras.

El seremi Marcelo Ruiz indicó que “nuestra principal preocupación está puesta en las familias que forman parte del proceso de reconstrucción, por lo que los equipos técnicos y sociales estarán desplegados en el territorio durante todo el desarrollo de este evento meteorológico, realizando seguimiento en terreno, manteniendo contacto permanente con las familias y activando oportunamente las coordinaciones que sean necesarias”.

Agregó que “también estamos monitoreando los campamentos emplazados en zonas de riesgo, donde nuestros equipos mantendrán comunicación permanente con las dirigencias para conocer cualquier situación que requiera apoyo o coordinación. A ello se suma la fiscalización de obras habitacionales y urbanas en ejecución, colectores y otros puntos críticos bajo responsabilidad de Serviu, trabajando coordinadamente con Senapred y los distintos organismos del Estado para responder con la rapidez y eficacia que la situación requiera”.

La planificación fue definida en una mesa de coordinación regional, donde se evaluaron los puntos de mayor sensibilidad y se establecieron medidas de mitigación para enfrentar de manera oportuna eventuales contingencias. La fiscalización tiene especial atención en los campamentos ubicados en zonas de riesgo y sectores que forman parte del proceso de reconstrucción. Así también en el socavón Euromarina.

Entre las acciones contempladas se incluyen la supervisión de obras en ejecución, el monitoreo permanente de sectores priorizados, la coordinación directa con las empresas a cargo de las faenas y la disponibilidad de maquinaria para responder ante posibles emergencias.

Con este despliegue preventivo, el Minvu Valparaíso busca anticiparse a eventuales afectaciones derivadas del frente climático, reforzando la seguridad de las familias y el adecuado desarrollo de las obras en curso.

MEDIDAS PREVENTIVAS

En el marco de este plan preventivo, Serviu Valparaíso solicitó a las empresas a cargo de obras habitacionales y urbanas reforzar las medidas de resguardo ante el frente climático, incluyendo el despeje de materiales de construcción, la limpieza de faenas y sistemas de evacuación de aguas lluvias, con el objetivo de evitar anegamientos, escurrimientos y otras afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Asimismo, se instruyó a las empresas mantener un estado de alerta permanente y una coordinación directa con los equipos fiscalizadores de Serviu, reportando oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para las obras o las comunidades.

De manera paralela, equipos técnicos y sociales de Serviu y la Seremi Minvu se desplegarán en terreno para monitorear sectores de mayor sensibilidad, especialmente campamentos emplazados en zonas de riesgo y áreas vinculadas al proceso de reconstrucción. Este monitoreo se mantendrá durante todo el desarrollo del evento meteorológico, asegurando un contacto permanente con las comunidades y la supervisión del cumplimiento de las medidas exigidas a las empresas responsables de las faenas.

SOCAVONES

Respecto al socavón del edificio Euromarina II, en Viña del Mar, Serviu ha desarrollado una serie de acciones de mitigación desde 2024, entre las que destacan la instalación de bombas industriales para la extracción de agua, obras de estabilización mediante micropilotes en el edificio y la ejecución de la solución definitiva, correspondiente a la construcción de un nuevo colector de aguas lluvias.

La primera etapa de esta obra, correspondiente al tramo Las Perlas, ya se encuentra finalizada. Actualmente se ejecuta el segundo tramo, hacia avenida Borgoño, que presenta un 35% de avance y considera una inversión de $961 millones por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para enfrentar el sistema frontal, además, se han dispuesto medidas preventivas adicionales, como el desvío de aguas lluvias en calles aledañas, sistemas de bombeo y cuadrillas de monitoreo permanente.

Otro punto de atención corresponde al conjunto habitacional Santa Sonia, en el sector El Olivar de Viña del Mar, donde durante el invierno pasado se registró un socavón que fue intervenido por Serviu mediante un proyecto de conservación y mitigación de $571 millones. La iniciativa contempló la estabilización del talud y la canalización de aguas lluvias mediante una canaleta de evacuación, alcanzando actualmente un 90% de avance en su ejecución

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