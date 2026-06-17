Minvu abre primer llamado 2026 al Subsidio DS1 para familias de sectores medios

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició el primer llamado nacional 2026 al Subsidio para Sectores Medios, también conocido como “DS-1”, beneficio que está dirigido a familias de ingresos medios que no son propietarias de una vivienda, que cuentan con capacidad de ahorro y pueden complementar el valor de la propiedad con recursos propios o crédito hipotecario.

Al iniciar este primer llamado de postulación, el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que “estamos trabajando para que más familias puedan ser propietarias y, para ello, este subsidio DS1 es una muy importante ayuda del Ministerio de Vivienda para lograr este anhelo. Por eso hace pocos días completamos la entrega de más de mil certificados en toda la región y ahora invitamos a las personas a postular en este primer llamado 2026 que estará abierto hasta el próximo 30 de junio”.

El proceso de postulación se realiza de forma digital, a través del sitio web www.minvu.cl y para poder postular se requiere contar con la Clave Única. De acuerdo al calendario de la cartera, este martes 16 comenzó la modalidad de postulación automática para aquellos postulantes no seleccionados en llamados anteriores para quienes se ha presentado una propuesta de postulación que pueden revisar en www.minvuconecta.cl.

Mientras que desde este miércoles 17 se iniciaron las nuevas postulaciones y aquellas personas que tengan un cambio de situación y requieran presentar antecedentes nuevos podrán hacerlo vía formulario desde este viernes 19. Eso sí, es importante recalcar que para poder postular a este beneficio los ahorros mínimos exigidos deben figurar como saldo en la cuenta para la vivienda como máximo con fecha 29 de mayo de 2026.

SUBSIDIO

El DS 1 permite comprar una vivienda nueva o usada, o construir una en sitio propio, tanto en sectores urbanos como rurales. El programa cuenta con tres tramos de postulación y permite acceder a viviendas de hasta 2.200 UF en zona regular.

En regiones de la zona norte -Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama-, extremo sur -Aysén y Magallanes-, además de las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui, el valor máximo de la vivienda puede llegar hasta 2.600 UF. El monto del subsidio dependerá del tramo al que se postule y del precio de la vivienda.

REQUISITOS

Entre los requisitos para acceder al Subsidio para Sectores Medios se encuentran:

• Tener mínimo 18 años.

• Contar con Cédula de Identidad Nacional vigente. En el caso de personas extranjeras, deberán tener Cédula de Identidad para extranjeros vigente, en la que conste su residencia definitiva.

• Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y cumplir con el porcentaje de calificación socioeconómica exigido según el tramo de postulación:

o Tramo 1: hasta el 60% del RSH.

o Tramo 2: hasta el 80% del RSH.

o Personas mayores en Tramos 1 y 2: hasta el 90% del RSH.

o Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no deberá exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

• Contar con una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad. Para este llamado, la fecha máxima de apertura de la cuenta deberá ser hasta el 30 de mayo de 2025.

• Tener depositado el ahorro mínimo exigido según el tramo de postulación, como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al 29 de mayo de 2026.

Para este llamado se considerarán las siguientes condiciones especiales:

• No se exigirá preaprobación de crédito hipotecario.

• Se ampliará la vigencia de los documentos de acreditación del terreno para la modalidad de construcción en sitio propio, siempre que hayan sido emitidos con fecha no anterior al 1 de enero de 2025.

• No deberán volver a presentar estos documentos quienes ya los hayan entregado en el primer o segundo llamado DS1 de 2025.

• En el caso de personas extranjeras, la vigencia de la residencia definitiva será verificada antes del proceso de selección. Para ello, deberán presentar su cédula de identidad para personas extranjeras, en la que conste su residencia definitiva, salvo en el caso de la postulación automática.

Las personas interesadas pueden revisar más información sobre el Subsidio para Sectores Medios en www.minvu.cl, en la sección de “Beneficios de vivienda”.

PURANOTICIA