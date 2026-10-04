Ministro y Seremi del Deporte participan en las finales de básquetbol de los Juegos Deportivos Escolares 2026 en Valparaíso

Las definiciones femenina y masculina se disputaron en el emblemático Fortín Prat, en el cierre de la Final Nacional que reunió a más de 2.600 deportistas escolares en la Región de Valparaíso. Los campeones representarán a Chile en los Juegos de Guayaquil, Ecuador.
En el emblemático Fortín Prat de Valparaíso, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, participó en la jornada final de los Juegos Deportivos Escolares 2026, acompañando las definiciones nacionales del básquetbol femenino y masculino. La jornada contó también con la participación del seremi del Deporte de Valparaíso, Fernado López, en una instancia que marcó el cierre de una Final Nacional que durante su desarrollo reunió a más de 2.600 deportistas escolares, provenientes de distintas regiones del país.
Los campeones nacionales de básquetbol fueron el Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, en la categoría femenina, y el Colegio Boston College de Maipú de la Región Metropolitana, en la categoría masculina. En tanto, Florencia Galindo y Ricardo Castañeda fueron reconocidos como deportistas destacados de las finales.
Los equipos campeones tendrán ahora un nuevo desafío: representar a Chile en los Juegos de Guayaquil, Ecuador, llevando la bandera nacional a una competencia internacional. “Aquí comienza todo. Estos Juegos son una primera experiencia competitiva para miles de niños y jóvenes que sueñan con desarrollarse a través del deporte. Muchos de quienes hoy están compitiendo pueden ser los deportistas que mañana nos representen internacionalmente y nos entreguen grandes satisfacciones. Como Ministerio del Deporte estamos comprometidos con generar las condiciones para que esos talentos puedan desarrollarse y seguir avanzando hacia el alto rendimiento”, señaló el ministro Francisco Riveros.
En tanto, el Seremi del Deporte, Fernado López, destacó la realización del evento en la región y el rol de las comunas anfitrionas: “Estamos muy contentos de haber recibido esta Final Nacional en una región que históricamente ha estado a la altura de los grandes eventos deportivos. Fueron siete las comunas que recibieron a estos deportistas y hoy estamos cerrando esta gran fiesta en un recinto emblemático como el Fortín Prat, la casa del básquetbol de nuestra región. Felicitamos a todos los deportistas y especialmente a quienes van a representar a Chile en Guayaquil. Esperamos que lleven nuestra bandera con orgullo y tengan los mejores resultados”, afirmó.
Los Juegos Deportivos Escolares constituyen una de las principales plataformas de desarrollo del deporte escolar en Chile. En su etapa comunal, la competencia convocó a más de 210 mil escolares, quienes avanzaron por las distintas fases hasta llegar a la Final Nacional. La Región de Valparaíso fue sede de esta última etapa, con la participación de siete comunas anfitrionas: Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Limache y Villa Alemana, entre otras, consolidando a la región como escenario para grandes eventos deportivos.
De esta manera, los Juegos no solo permiten promover la actividad física y la competencia entre escolares, sino también identificar y proyectar talentos deportivos desde las primeras etapas de sus trayectorias, constituyéndose en un primer acercamiento al deporte competitivo y, eventualmente, al camino hacia el alto rendimiento.
PURANOTICIA