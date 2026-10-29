Ministro de Justicia se querellará contra el diputado Jaime Bassa por vincular rebajas de penas a supuesta red de pedofilia internacional

Una nueva controversia política se abrió tras unas nuevas polémicas declaraciones emitidas por el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Jaime Bassa Mercado (Frente Amplio), sobre las rebajas de penas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. El ministro de Justicia, Fernando Rabat Celis, prepara una acción judicial por calumnias en contra del parlamentario, luego de que este vinculara las decisiones con una supuesta red internacional de pedofilia.

La ofensiva judicial fue dada a conocer por la diputada UDI Constanza Hube, quien aseguró que el secretario de Estado presentará la querella debido a las acusaciones formuladas por el exconvencional. Según explicó, el hecho de que las declaraciones se hayan realizado ante la prensa y no en una sesión de sala o comisión, sería relevante para determinar si están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria.

El conflicto se produce luego de que trascendiera que el ministro Rabat firmó los decretos que autorizaron rebajas de penas para 56 personas condenadas por delitos sexuales y violaciones contra menores. A partir de esos antecedentes, Bassa cuestionó públicamente las decisiones y las relacionó con una presunta trama internacional, aludiendo también al Presidente José Antonio Kast.

"Esto no es un error, esta es una manifestación más de una red de una pedofilia internacional, donde los propios archivos de Epstein muestran a Donald Trump como violador de niños", afirmó el diputado por la zona costera de Valparaíso.

En sus declaraciones, el parlamentario FA también mencionó al fallecido jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, y planteó interrogantes sobre el respaldo que, a su juicio, existiría dentro de sectores de la derecha hacia decisiones que consideró favorables a la impunidad de condenados por estos delitos. Sin embargo, en los antecedentes entregados sobre sus dichos no se expusieron pruebas que acreditaran la existencia de los vínculos que atribuyó al ministro y al Mandatario.

ACCIONES LEGALES

Las declaraciones provocaron una reacción de la bancada de diputados de la UDI, que anunció que recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara. Desde el partido cuestionaron duramente los dichos del legislador y exigieron que sean objeto de reproche político.

Hube abordó el tema en conversación con Tele13 Radio, donde sostuvo que las acusaciones forman parte de una conducta que, a su juicio, perjudica el debate público. "Es parte un poco de este delirio mesiánico, medio de superioridad moral rara de parte de Jaime Bassa. No es la primera vez que escuchamos este tipo de cosas. Me parece bien lamentable y es por eso que la UDI decidió llevarlo a la comisión de Ética", señaló la representante de la tienda gremialista.

La diputada también confirmó que "el propio ministro se va a querellar contra él, ya que no está dentro de lo que es la invariabilidad parlamentaria porque no lo dijo en sala o en comisión, sino que lo dijo a la prensa, por lo tanto no tiene ese fuero".

A elo agregó que, desde su perspectiva, este tipo de acusaciones deteriora la actividad política y desvía la atención de la discusión de los problemas del país. "Le está imputando un delito sin prestar ningún tipo de antecedente", insistió Hube.

Por su parte, la bancada de la colectividad calificó los dichos del diputado Jaime Bassa como una actuación "absolutamente miserable e indecente" y sostuvo que estas palabras deberían ser condenadas transversalmente por el mundo político.

RESPUESTA DE BASSA

Tras conocer la presentación de acciones legales en su contra, el diputado Bassa señaló que "lamento que el ministro intente evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía al desviar la atención con un anuncio de querella".

Luego emplazó al secretario de Estado señalándole: "Concéntrese en reparar el daño que le ha causado a decenas de familias y a toda la sociedad al permitir la liberación de condenados por delitos de abuso sexual contra niños”.

La controversia suma así dos frentes: la eventual querella que presentará el ministro de Justicia y la denuncia que la UDI anunció ante la Comisión de Ética de la Cámara, a raíz de las declaraciones del diputado por la región de Valparaíso.

PURANOTICIA