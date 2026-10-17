Ministro Arrau destaca liderazgo de Villa Alemana en Seguridad Pública durante ceremonia de inicio de instalación de nueve postes inteligentes en la comuna

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, visitó este sábado Villa Alemana y destacó el trabajo que desarrolla la comuna en materia de seguridad, durante una actividad junto al alcalde Nelson Estay que marcó el inicio de la instalación de nueve postes inteligentes en diferentes puntos de la comuna, iniciativa que contempla una inversión de más de 95 millones de pesos.

La actividad se realizó en la plaza ubicada en avenida Valparaíso, en el acceso poniente de la comuna, donde las autoridades participaron en una demostración en vivo del funcionamiento de uno de estos postes inteligentes, que integran cámaras con inteligencia artificial, botones de pánico, comunicación bidireccional, conectividad 4G/5G y alimentación mediante energía solar.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en una estrategia de la Municipalidad de Villa Alemana que combina prevención, orden, innovación tecnológica y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad territorial. El reconocimiento de este liderazgo por parte del ministro se suma al exitoso trabajo colaborativo que el municipio desarrolla con el Gobierno, las policías y la comunidad para abordar las necesidades de seguridad de Villa Alemana.

“Estar acá en Villa Alemana es un agrado enorme, en un municipio que entiende y trabaja la seguridad tal como la está trabajando el Ministerio de Seguridad, alineado en los objetivos de recuperar el orden y la tranquilidad para los vecinos. Estamos acá con los parlamentarios, con los mandos de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, con el Delegado Presidencial y sobre todo con los dirigentes vecinales y con los vecinos, escuchando sus necesidades, pero también viendo avances concretos que hacen que esta comuna en especial tenga buenos resultados en seguridad”, señaló el ministro Arrau.

El secretario de Estado agregó que “no es sólo mayor apoyo a la fuerza policial, que lo estamos haciendo, más medios, más leyes, no es sólo el trabajo mancomunado con el municipio, sino que también hacernos cargo de los espacios públicos, de recuperar la tranquilidad, de recuperar el orden y la limpieza. Y eso se refleja muy bien en lo que está haciendo Villa Alemana, encabezado por su alcalde, y eso es lo significativo de estar acá hoy en este espacio, con esta tranquilidad, viendo cosas muy positivas que cambian la cara a los barrios”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay destacó la importancia de avanzar en medidas concretas que incorporen nuevas herramientas tecnológicas a la prevención del delito y permitan responder a las necesidades de los vecinos, en coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública.

“El ministro fue recibido por nuestros vecinos, por dirigentes, por gente que ansía orden, disciplina y respeto. Villa Alemana está en esa línea, en la misma línea del Gobierno para que podamos vivir tranquilos, que es lo que toda la ciudadanía quiere. Y esto es una muestra para darle mayor tranquilidad a las familias de la comuna, porque lo que estamos inaugurando son postes inteligentes, con botón de pánico, que tienen inteligencia artificial, y que lo que hacen es darle una mayor tranquilidad en las plazas a nuestros niños, a nuestras familias”, señaló el jefe comunal.

El proyecto considera una inversión total de $95.905.389, financiada mediante un aporte municipal de $34.905.389 y recursos por $61 millones de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los nueve postes dispondrán de un total de 27 cámaras con inteligencia artificial, además de botones de pánico y sistemas de comunicación bidireccional que permitirán establecer contacto y facilitar la respuesta ante situaciones de emergencia.

La general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona de Carabineros, comentó que “yo ya lo dije cuando vimos la instalación de las cámaras de seguridad que se hizo en dependencias de Carabineros: aquí ha existido un trabajo en conjunto con el alcalde, lo que valoramos mucho porque las opiniones técnicas que dan los organismos policiales son muy importantes y acá son recogidas por la máxima autoridad de la comuna. Hoy lo ven ustedes con estos postes inteligentes, con una estrategia de seguridad que baja desde el Ministerio de Seguridad Pública y la Delegación Presidencial y las estadísticas van a reflejar los buenos resultados de lo que vamos a obtener”.

Algo similar opinó Polly Ureta, jefa regional subrogante de la Policía de Investigaciones, quien señaló que “instalar tecnologías de este tipo para nosotros es muy útil, sobre todo para las investigaciones porque, cuando no hay tecnología que las avalen, se vuelven más largas y más extensas para el análisis de la información. Nosotros valoramos enormemente este tipo de nuevas tecnologías para poder apoyarnos también desde el punto de vista investigativo”.

La puesta en marcha de estas nuevas herramientas se suma a las más de 20 medidas de seguridad implementadas por el municipio durante los últimos 12 meses. Entre ellas se encuentran el convenio OS-14, el patrullaje municipal 24/7, el número único 1211, las casetas de seguridad, una Central de Monitoreo permanente con personal municipal, el uso habitual de dron, la Unidad de Atención a Víctimas de Delitos y la recuperación y ampliación de la red de cámaras.

El desarrollo de estas iniciativas busca articular prevención, tecnología y capacidad de respuesta, mediante la coordinación entre el municipio, las instituciones del Estado, las policías y los vecinos. Precisamente, el presidente de la Junta de Vecinos Villa Cosmos, Cristián Álvarez, dijo que “hay que agradecer al ministro que haya otorgado a Villa Alemana que seamos la primera comuna en tener este sistema nuevo de seguridad. Y, bueno, agradecerle a nuestro alcalde por todas las gestiones que él está haciendo en bienestar de nuestra comuna, la preocupación que tiene por el tema de la seguridad y de la gente adulta”. Rosa Ulloa, secretaria de la Junta de Vecinos Villa Israel, opinó que “esto nos va a ayudar muchísimo, nos vamos a sentir más protegidos y, bueno, todo sea por el avance de la ciudad. Hasta el momento estamos muy conformes con el alcalde, porque se ha preocupado no solamente de un sector de la comuna, así que eso nos tiene muy contentos y nos sentimos apoyados”.

En el marco de su visita a Villa Alemana, el ministro Martín Arrau también participó junto al alcalde Nelson Estay en una reunión con vecinos del sector Aguas de la Foresta, que será incorporado al Plan Escudo de Barrio, lugar en el que dialogó con la comunidad. Esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a abordar las necesidades de seguridad desde el territorio, promoviendo la coordinación con las comunidades y el trabajo conjunto para identificar situaciones que afectan la tranquilidad de los barrios.

Con la instalación de los nueve postes inteligentes y el desarrollo de otras medidas preventivas, Villa Alemana continúa incorporando herramientas tecnológicas y fortaleciendo la coordinación institucional y comunitaria para avanzar en una estrategia integral de seguridad pública.

PURANOTICIA