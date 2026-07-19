Ministra Rincón exige a Chilquinta acelerar reposición eléctrica en comuna de Quilpué

La Región de Valparaíso continúa concentrando la mayor cantidad de interrupciones del suministro eléctrico provocadas por el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país. Una de las comunas más perjudicadas es Quilpué, donde más de 16.067 clientes permanecen sin energía.

La situación fue abordada este domingo por la ministra de Energía, Ximena Rincón, durante una visita a la comuna. En la instancia, la secretaria de Estado informó que el Gobierno espera que la Chilquinta restablezca durante la jornada el servicio de más de la mitad de los hogares afectados.

“Debiera la empresa cumplir hoy con la mitad de las personas, estamos hablando de más de 22.000 clientes. Hoy día debieran superar los 12.000 que repongan su conexión eléctrica”, precisó la autoridad.

Rincón explicó que Valparaíso encabeza las cifras de clientes sin suministro en el territorio nacional. No obstante, aseguró que se encuentra en marcha un trabajo coordinado con las compañías distribuidoras para acelerar la recuperación del servicio en las zonas más críticas.

El Ejecutivo también solicitó a la Municipalidad de Quilpué elaborar un catastro de las personas electrodependientes afectadas por los cortes. Estos casos serán priorizados mediante las coordinaciones con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

De acuerdo con la actualización entregada este domingo por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la cantidad de clientes sin electricidad en el país disminuyó a 111.842.

La Región de Valparaíso mantiene el mayor número de afectados, seguida por La Araucanía, Coquimbo y la Región Metropolitana.

Ante este escenario, ENEL y SAESA redistribuyeron cuadrillas para apoyar las labores de reposición en los sectores con mayores dificultades. El despliegue busca agilizar los trabajos y recuperar progresivamente el suministro eléctrico interrumpido por las condiciones meteorológicas.

PURANOTICIA