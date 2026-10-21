Ministra de la Mujer refuerza líneas de acción y de despliegue para prevenir episodios de violencia en la región de Valparaíso

​La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín Morales, llegó hasta Valparaíso para reunirse con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, la seremi Pamela Reyes, y la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), María Paz Rengifo, con el objetivo de establecer líneas de acción en materia de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres, reforzando el compromiso con la protección en materia de género.

​Tras la reunión de trabajo, la ministra Marín señaló que en esta instancia “reforzamos cuál va a ser el despliegue del Gobierno en la región, a propósito de los últimos casos de connotación que hemos visto y que, por supuesto, como Ministerio de la Mujer condenamos y lamentamos, y en los que en cada uno de ellos hemos activado los protocolos que corresponden. Pero además, hemos acordado también reforzar el despliegue junto con la Seremi de la Mujer, porque no queremos llegar tarde, queremos llegar a tiempo y para llegar a tiempo tenemos que prevenir y también dar a conocer cuál es la ruta de protección para las mujeres en la región de Valparaíso”.

​El delegado Millones sostuvo que "estoy muy agradecido de la visita de la ministra, porque nos permite comprometernos más en la temática de la mujer, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, de los femicidios, entre otras causas que están ocurriendo en el país y también en nuestra región. Hemos comprometido una agenda de trabajo junto a la seremi de esta cartera, de modo tal de promover proyectos complementarios que van a impulsarse desde el Parlamento y la coordinación interinstitucional, para trabajar en materia de Mujer desde la niñez, desde el ámbito educacional, desde los campamentos, en grupos de riesgo, entre otros. Recalcamos nuestro compromiso con la protección de la mujer”.

​La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Pamela Reyes, destacó "estamos comprometidos con fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado, los municipios, la academia y el mundo privado, porque la prevención de la violencia contra las mujeres requiere un trabajo conjunto y permanente. Nuestro desafío es articular esfuerzos, fortalecer las acciones preventivas en los territorios y acercar a las mujeres la información sobre las redes de apoyo y las rutas de protección disponibles. Queremos actuar de manera oportuna y coordinada, para avanzar hacia una región donde la violencia contra las mujeres no tenga cabida”.

Cabe destacar que el próximo 25 de noviembre se conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual las autoridades comprometieron la realización de campañas comunicacionales y otras acciones que fomenten la prevención y eliminación de este flagelo en la región.

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