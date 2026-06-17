Ministra de Energía y alcaldes coordinan hoja de ruta para impulsar la descarbonización en Concón, Quintero y Puchuncaví

En dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se desarrolló una importante reunión de trabajo encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto a los alcaldes de Puchuncaví, Marcos Morales; Quintero, Rolando Silva; y Concón, Freddy Ramírez, con el objetivo de definir una hoja de ruta para avanzar en el proceso de descarbonización y la transición energética del parque industrial de la bahía.

La instancia también contó con la participación de autoridades regionales, entre ellas el delegado presidencial regional Manuel Millones, el seremi de Energía, Celso Quezada, y el coordinador territorial Mauricio Pérez.

El encuentro fue valorado como un hito en la construcción de una nueva gobernanza territorial, orientada a superar los históricos conflictos socioambientales que han marcado a la zona y proyectar un desarrollo sostenible basado en el trabajo conjunto entre el Gobierno, los municipios y las comunidades.

En ese contexto, el delegado Manuel Millones destacó la importancia de generar una mirada de futuro para el territorio.

"Sabemos los que vivimos acá de los conflictos que permanentemente existen en ese parque industrial, pero también hay oportunidades, y en este sentido queremos trabajar hacia el futuro, mirando al pasado, por cierto, en una nueva gobernanza".

Asimismo, el Core relevó el consenso alcanzado entre autoridades de distintos sectores políticos, enfatizando la necesidad de trabajar con un propósito común para potenciar las ventajas competitivas de la bahía.

"Aquí tenemos unidad de propósito. Entre los tres alcaldes y las autoridades de gobierno, que pensamos distinto, pero tenemos un solo objetivo, levantar este territorio aprovechando sus ventajas cooperativas frente a otros".

ACCIONES CONCRETAS

Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, valoró la iniciativa impulsada por los jefes comunales y destacó la importancia de avanzar desde el diálogo hacia la implementación de medidas concretas que permitan transformar el territorio.

"Había que materializar las cosas, no nos podemos quedar en las conversaciones, tenemos que accionar, recoger todo el esfuerzo que ellos están haciendo y transformarlo en oportunidades".

UNA NUEVA MIRADA

Bajo esa misma línea, Millones insistió en la necesidad de cambiar la narrativa histórica asociada a la zona y proyectarla como un polo de desarrollo y oportunidades.

"Tenemos que pasar de hablar de zonas de sacrificio a zonas de oportunidades, porque están llenas de oportunidades estas comunas, son generadoras de empleo, de desarrollo, de emprendimiento".

La secretaria de Estado agregó, además, que el proceso considerará experiencias internacionales exitosas de reconversión urbana e industrial, como el caso de Bilbao, con el objetivo de construir un modelo de desarrollo sostenible adaptado a la realidad de la bahía de Quintero, Puchuncaví y Concón.

VISIÓN DE LOS ALCALDES

Por su parte, los alcaldes valoraron la instancia de diálogo y coincidieron en la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, sostuvo que la costa de la región requiere una mayor atención por parte del Estado para abrir paso a nuevas inversiones ligadas al turismo y al crecimiento sostenible.

“Hoy día estamos convencidos que la inversión en esta zona, que la posición que han tomado nuestras comunidades, son justamente de crecer, de avanzar, y que las dificultades que pudimos tener en el pasado, hoy día somos capaces de revertirlas por el tremendo potencial que tienen nuestras comunas”.

En tanto, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, puso énfasis en la necesidad de fortalecer la infraestructura básica, el saneamiento y el cumplimiento de las normativas ambientales, especialmente ante el crecimiento de la actividad empresarial en la comuna.

“Nosotros, como yo digo siempre, si las empresas crecen, la Comuna de Quintero también tiene que crecer a dos, así como está creciendo la empresa. Recordando siempre el tema medioambiental, las normas”, afirmó la autoridad, agregando que se requiere una mayor inversión del Estado para responder a las necesidades del territorio.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, destacó la relevancia de la matriz energética existente en la zona, aunque enfatizó la necesidad de avanzar hacia fuentes renovables y sostenibles.

“Lo que se debe buscar es justamente cómo hacemos que esta matriz energética sea amigable ambientalmente y por supuesto ir traspasándonos a lo que significa la energía renovable”, explicó Ramírez, detallando que en la comuna ya se desarrollan iniciativas vinculadas a la electromovilidad y a modelos urbanos proyectados hacia el futuro.

Respecto a las diferencias políticas entre las autoridades participantes, el jefe comunal añadió que “cuando estamos trabajando con un objetivo común, que son el bienestar de todos los que vivimos acá, entonces estamos pensando bastante igual”.

HOJA DE RUTA COMÚN

Como resultado de la jornada, las autoridades acordaron un plazo de un mes para realizar un levantamiento de las necesidades y potencialidades de cada municipio, insumo que servirá como base para una nueva mesa técnica programada para el viernes 17 de julio.

El objetivo será construir y materializar de manera conjunta un plan de desarrollo sostenible para la bahía, consolidando una estrategia territorial orientada a la transición energética, el crecimiento económico y la protección ambiental.

PURANOTICIA