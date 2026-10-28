Mineduc revertirá recorte de $2 mil millones al SLEP de Petorca tras gestiones de la senadora Flores

La senadora por la región de Valparaíso, Camila Flores (RN), anunció que se revertirá un recorte de $2 mil millones contemplado para el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Petorca, tras gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación.

Según informó la parlamentaria, la modificación se concretará mediante una indicación, en el marco de la discusión presupuestaria, y permitirá mantener los recursos destinados a la educación pública de la provincia. “Logramos revertir una mala decisión, que era recortar 2 mil millones de pesos, que se estaban recortando precisamente al SLEP de la provincia de Petorca”, afirmó.

La legisladora explicó que las gestiones se desarrollaron en coordinación con el delegado presidencial provincial, Andrés Soza, y contemplaron conversaciones directas con la ministra y el subsecretario de Educación. “Hicimos las gestiones junto al delegado presidencial, Andrés Soza, para que esta situación, efectivamente, no ocurra”, señaló.

Respecto del compromiso alcanzado y su impacto para los estudiantes, la senadora sostuvo: “Me he comunicado con la Ministra de Educación, con el subsecretario de educación, y esto será modificado vía indicación, y esos 2 mil millones de pesos que se recortaban para la educación pública en el SLEP de la provincia de Petorca, finalmente no se van a recortar”.

“Vamos a seguir contando con esos 2 mil millones de pesos y, por lo tanto, se asegura que cosas tan necesarias y básicas para los niños que estudian en la provincia, como puede ser el transporte, estén asegurados mediante este recurso”, agregó.

Finalmente, Flores valoró el resultado de las gestiones y destacó la importancia de mantener este financiamiento para las familias de la provincia de Petorca. “Así que es una muy buena noticia para la provincia, para las familias y, sobre todo, para esos estudiantes que finalmente van a tener esos recursos para lograr lo más importante que tiene un niño y un joven en su vida, que es educarse y lograr salir adelante”, concluyó.

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