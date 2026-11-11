Millonaria demanda laboral contra la gestión Toledo mantuvo con apercibimiento de arresto al alcalde Nelson Estay en Villa Alemana

Un pago de $23,8 millones permitió poner fin al escenario judicial que había derivado en que el Juzgado de Letras del Trabajo de Villa Alemana hiciera efectivo el apercibimiento de arresto contra el alcalde Nelson Estay Molina, en el marco de una demanda laboral presentada por una extrabajadora en contra de la antigua administración municipal, liderada entre 2021 y 2024 por la alcaldesa Javiera Toledo. La resolución que dejó sin efecto esta medida fue dictada este miércoles 11 de noviembre, apenas dos días después de que el tribunal acogiera la solicitud de la parte demandante.

El conflicto tiene su origen en una demanda tramitada en procedimiento de aplicación general, en la que una extrabajadora accionó contra el Municipio de Villa Alemana por reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas por la casa edilicia durante la administración Toledo. Tras la sentencia que dio origen a la etapa de cumplimiento, la causa avanzó al procedimiento de cobranza, donde la entidad comunal –ahora liderada por Estay– debía responder por las obligaciones económicas establecidas judicialmente.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, el 13 de mayo de 2026 se practicó la liquidación del crédito, estableciéndose que la deuda de la Municipalidad de Villa Alemana ascendía, a esa fecha, a $23.818.743. Al día siguiente, el 14 de mayo del año en curso, el tribunal dictó una resolución requiriendo el pago de dicha suma a la entidad edilicia, mediante una notificación por carta certificada.

Sin embargo, ante la falta de cumplimiento del requerimiento, el 10 de septiembre el tribunal dictó una nueva resolución, esta vez ordenando al alcalde Nelson Estay que emitiera el correspondiente decreto alcaldicio de pago, instrumento necesario para materializar el cumplimiento de una sentencia que condena a una municipalidad. Para ello, estableció un plazo de 30 días hábiles y advirtió que, en caso de incumplimiento, podían aplicarse las medidas contempladas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, entre ellas multas y arresto del jefe comunal.

La situación escaló durante octubre. Según una certificación incorporada a la causa, la Municipalidad de Villa Alemana no había dado cumplimiento a lo ordenado por el tribunal. En concreto, no se había recibido en la cuenta bancaria del Juzgado el depósito judicial correspondiente a la causa, lo que llevó al abogado de la extrabajadora a solicitar hacer efectivo el apercibimiento de arresto contra el alcalde.

La petición fue acogida el lunes 9 de noviembre. En una resolución fechada ese día, el Juzgado de Letras del Trabajo de Villa Alemana resolvió: "Como se pide, se hace efectivo el apercibimiento de arresto contemplado en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, por un plazo de 7 días, el que se reiterará en caso de incumplimiento".

MUNICIPIO SALDÓ DEUDA

No obstante, el escenario dio un giro apenas 48 horas después. Este miércoles 11 de noviembre, el tribunal resolvió una nueva presentación ingresada en la causa, esta vez para dar cuenta del pago de la obligación pendiente. Al pronunciarse sobre ese escrito, el Juzgado de Letras del Trabajo señaló: "Téngase presente el pago", ordenando además practicar las gestiones administrativas y contables necesarias para regularizar la transferencia electrónica.

Pero el punto decisivo de la resolución llegó inmediatamente después: "Con el mérito del da cuenta de pago, déjese sin efecto la resolución de folio 183 de fecha 9-11-2026, en que hizo efectivo el apercibimiento de arresto".

Con esa determinación, el tribunal dejó expresamente sin efecto la resolución del 9 de noviembre que había hecho efectivo el apercibimiento de arresto por siete días contra el alcalde Estay, luego de tomar conocimiento del pago informado en la causa.

De esta manera, el conflicto judicial que había escalado hasta comprometer personalmente al jefe comunal encontró un desenlace distinto al que se configuraba a comienzos de esta semana: la Municipalidad de Villa Alemana informó el pago de la deuda laboral que había dado origen al procedimiento de cobranza y el tribunal retiró el apercibimiento de arresto que había hecho efectivo contra el alcalde.

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