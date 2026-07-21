Milagrosa salvada en Viña del Mar: conductora resulta ilesa tras desbarrancar cerca de 20 metros al ingreso del Camino Internacional

Un impactante accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes en Viña del Mar, luego de que un automóvil desbarrancara cerca de 20 metros al ingreso de la Ruta 64, en la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió a la altura del paradero 11 del sector de Achupallas, en momentos en que la zona era afectada por un nuevo sistema frontal. Según consigna Radio Biobío, tras recibir la alerta, voluntarios de Bomberos concurrieron rápidamente al lugar y constataron la magnitud del accidente.

"Un vehículo se encontraba volcado en el lugar", informaron los equipos de emergencia, luego de que el automóvil cayera hacia una quebrada.

Posteriormente, los rescatistas lograron acceder al sitio del siniestro para evaluar el estado de la ocupante del vehículo.

"Se confirmó que la conductora de este vehículo menor sufrió un desbarrancamiento de aproximadamente 20 metros, quedando volcada al ingreso a la ruta", detalló personal de rescate.

Pese a la violencia del accidente y la complejidad de la emergencia, la conductora no sufrió lesiones, de acuerdo con la información entregada por los equipos de emergencia.

"Resultó ilesa tras la emergencia que se registró durante la madrugada".

Las causas del accidente continúan siendo investigadas, mientras las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente ante las complejas condiciones meteorológicas que afectan a la región producto del sistema frontal.

(IMAGEN DE RADIO BIOBIO)

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